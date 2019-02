PC Switch XOne PS4

Yonder - The Cloud Catcher Chronicles ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

Superman, bist du es?

Willkommen in der Open-World

Stress müsst ihr keinen befürchten in Yonder. Hier geht fast alles ruhig zu.

Fazit

Genre: Open World

Level: Für Kinder geeignet

Preis: 29,99 Euro (aktuell im Angebot für 25,49 Euro)

In einem Satz: Yonder, süß wie Zuckerwatte

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut., kurz Yonder, erschien bereits vor zwei Jahren auf dem PC und der PS4 und schaffte es vor gut einem Jahr auf die Switch. Nun ist der Titel auch auf der Xbox One angekommen. Ob das quietschbunte Open-World-Abenteuer auf der Microsoft-Konsole begeistern kann, erfahrt ihr im Arcade-Check. Auenland? Schicksalsberg? Der Hobbit? Nee, Yonder!Die Story von Yonder ist zwei Jahre nach Release kein Geheimnis mehr. Der junge Kal-El wird von seinen Eltern als Säugling weggeschickt, um ihn vor dem Krieg auf dem Planeten Kryptonit und damit dem sicheren Tod zu schützen. Oh, Moment. Falsche Marke, gleiche Handlung. Da haben die Entwickler von Prideful Sloth tatsächlich ein bisschen von Superman geklaut oder besser gesagt, sich inspirieren lassen. Der Beginn und somit das Intro von Yonder sind dem des Superhelden gleich.Nachdem die Ausgangssituation also geklärt ist, finden wir uns auf einem Segelschiff wieder, das in See sticht, um uns nach Hause nach Genea zu bringen. Die Mission ist klar: Wir müssen zurückkehren und dort unsere Familie wiederfinden. Kurz vor der Ankunft auf der geheimnisvollen Insel geraten wir allerdings in einen magischen Sturm, der das Schiff zerstört und uns an den Strand unserer Heimat spült. Die Crew ist verschwunden und wir stehen plötzlich vor einem riesigen Geist, der uns erste Instruktionen gibt und uns dann in die Welt entlässt. Wir durchqueren eine kleine Höhle, finden auf dem Weg einen Geist, zu dem wir später noch kommen, und betretet ein Plateau, von dem aus wir in die Landschaft blicken. Der Ursprung der Finsternis?Wir blicken uns erstmal um und sehen grüne Wiesen, Bäume, Tiere, Gebirge und ganz weit weg ein Dorf, zu dem es uns erstmal hinzieht. Und hier startet dann wirklich das Abenteuer. Wir erhalten, ganz Open-World-like, erste Aufgaben vom Dorfvorsteher. Nebenbei führen wir weitere Gespräche mit anderen Bewohnern, die uns ebenfalls kleinere Missionen aufs Auge drücken. So sammeln wir erstmal Holz, Steine und Gras und erhalten dafür einige nützliche Gegenstände wie einen Hammer, eine Sichel oder eine Axt, die uns das weitere Leben erheblich erleichtern werden. Sobald wir uns ein wenig in der Welt zurecht- und eingefunden haben, dürfen wir auch schon den ersten eigenen Bauernhof beziehen. Leider ist der ziemlich heruntergekommen und müsste erstmal repariert werden. Doch so einfach ist das nicht.Der Hof, wie auch einige andere Teile der Insel, sind von der sogenannten Finsternis bedeckt. Damit diese verschwindet, müssen wir die Geister einsetzen, von denen wir ja schon einen zu Beginn gefunden haben. Diese Geister haben magische Kräfte und können gemeinsam agieren. Zu Beginn sind zwei Geister nötig, später brauchen wir dann immer mehr. Und die gilt es erstmal zu entdecken. Schlussendlich haben wir aber einen zweiten Geist ausfindig gemacht, der uns hilft, den besagten Hof zu befreien.Aber was wäre ein Bauernhof ohne Tiere, Felder und so weiter? Nichts. Und so geht es halt weiter. Wir locken Tiere mit Futter an, packen sie in unseren Stall, zapfen einigen davon Milch ab und verkaufen diese dann; legen Beete an und alles, was sonst so dazu gehört. An Aufgaben mangelt es weiß Gott nicht, zumal wir unseren Betrieb weiter in Schuss halten müssen, es sei denn, wir können uns Personal leisten. So verlieren wir uns schnell in Nebenaufgaben und vergessen dabei klassischerweise unser Hauptanliegen, nämlich unsere Familie zu finden.Ihr merkt schon, stressig geht es hier nicht zu – und das ist auch gut so. Yonder ist nämlich absolut kindgerecht und sehr gut für jüngere Gamer-Generationen geeignet. Im ganzen Spiel nimmt niemand jemals richtig Schaden. Selbst wenn ihr stürzt, spannt sich ein Regenschirm auf. Alle Tiere sehen unfassbar niedlich aus und haben putzige Namen, die Spielwelt ist knallbunt und wunderschön dargestellt, und (fast) alle Einwohner sind freundlich. Das ist auch gleich ein kleiner Wermutstropfen, denn für anspruchsvolle Spieler ist Yonder eher weniger geeignet. Dafür ist die Schwierigkeit im Spiel nicht hoch genug, einzig die Sammel- und Suchaufgaben erfordern vielleicht ein bisschen Erfahrung.Trotzdem macht das Spiel Spaß. Wer einfach mal ne Runde entspannt und stressfrei spielen möchte, kann das hier gern tun. Die Story haut einen nicht um, ist aber auch nicht komplett trivial. Und wer sich mit der Tochter oder dem Sohn vor die Konsole setzt, macht definitiv nichts verkehrt.