Sekiro - Shadows Die Twice: Neuer Trailer stellt Lady Butterfly vor

Nach Corrupted Monk und Gyoubu Oniwa hat From Software in einem neuen Trailer mit „Lady Butterfly“ den nächsten Boss aus dem kommenden Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Bericht) vorgestellt. Die Dame ist trotz ihres betagten Äußeren ziemlich fix unterwegs und kann sich auf ihren „Illusionen“, die aussehen wie dünne Drähte, recht flink durch die Luft bewegen. Zudem scheint sie den Protagonisten aus der Vergangenheit zu kennen.

Der Clip gibt euch auch eine kurze Hörprobe des offiziellen Soundtracks, wobei Fans schnell die Handschrift der Komponistin Yuka Kitamura erkennen werden, die auch die Musik zu Dark Souls 2 (Testnote: 8.5), Dark Souls 3 (Testnote: 8.5) und Bloodborne (Testnote: 9.0) lieferte. Den Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März 2019 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.