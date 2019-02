Darkest Dungeon 2 offiziell angekündigt // Erste Details und Teaser

PC

Mit Darkest Dungeon 2 hat der kanadische Entwickler Red Hook Studios eine Fortsetzung für seinen 2016 erschienenen Dungeon-Crawler Darkest Dungeon (Testnote: 8.0) angekündigt. In einem Interview mit PC Gamer haben die beiden Studio-Gründer Tyler Sigman und Chris Bourassa zudem die ersten Details zum kommenden Nachfolger verraten.

Demnach sollen die wichtigsten Elemente des Vorgängers, wie etwa das Kampfsystem, erhalten bleiben. Letzteres soll in einer „wiedererkennbaren, aber verbesserten“ Form zurückkehren. Auch wurden mit der Grabräuberin, dem Aussätzigen, dem Waffenknecht, der Pestdoktorin, dem Wegelagerer und der Barbarin bereits sechs der altbekannten Klassen für die Fortsetzung bestätigt. Wayne Junes atmosphärische Erzählerstimme aus dem Vorgänger wird auch in Darkest Dungeon 2 zu hören sein und die Fans können sich auf die Rückkehr von Stuart Chatwood, des Komponisten des Erstlings, sowie aller ursprünglicher SFX-Artists freuen.

Das Metagame soll derweil aber eine „komplett andere Struktur“ erhalten. „Darkest Dungeon 2 ist ein Spiel, in dem es darum geht, eine zermürbende Reise zu ertragen und nicht deinen Hinterhof aufzuräumen“ heißt es seitens der Entwickler. Das Team sei bestrebt, den Nachfolger als eine eigenständige Erfahrung, mit eigener kreativer und thematischer Identität zu gestalten. Details zur Story wollten die Macher zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht preisgeben.

In Darkest Dungeon 2 geben wir den Spielern einen Einblick in die übernatürliche Apokalypse, die die Welt jenseits des Anwesens verdreht und verzerrt ... und das ist alles, was wir jetzt dazu sagen werden.

Für die Entwicklung wurde das ehemals aus acht Köpfen bestehende Studio auf 14 Entwickler aufgestockt. Sechs weitere sollen in den nächsten 18 Monaten dazukommen. Zu groß will man allerdings nicht werden. Die Agilität eines kleines Teams sei immer noch der Schlüssel zum Erfolg und das Spiel sei letzten Endes nur so gut, wie seine Schöpfer. „Wir legen großen Wert darauf, die richtigen Leute zu finden und ihnen ein Umfeld zu bieten, das ihre Kreativität fördert. Wir denken, dass es einfacher zu bewältigen ist, wenn wir als Studio etwas kleiner bleiben.“

Wie der Vorgänger, soll auch Darkest Dungeon 2 zuerst als ein Early-Access-Titel an den Start gehen. Sigman und Bourassa sind Fans des Konzepts, wollen das Modell allerdings nur nutzen, wenn es für ein Spiel auch Sinn macht. Dies sei bei Darkest Dungeon 2 auch der Fall.

Die Fähigkeit, etwas schneller in die Hände der Fans zu übergeben, alles vor dem Launch testen zu lassen und diesen Fans die Möglichkeit zu geben, die finale Form des Spiels mitzugestalten, ist für uns beide sehr wichtig. Early Access eignet sich auch hervorragend dazu, den eigenen Produktionsplan entsprechend dem Zuspruch der Spieler anzupassen. Ein großes Interesse kann ein deutliches Signal sein, mehr in das Projekt zu investieren und einige Elemente der Wunschliste (denn es gibt immer eine Wunschliste) mit einzubeziehen und zu verwirklichen.

Wann genau Darkest Dungeon 2 in die Early-Access-Phase starten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Einen ersten Teaser zum Spiel könnt ihr euch im Folgenden anschauen: