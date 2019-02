Age of Wonders - Planetfall erscheint am 6. August // Story-Trailer

PC XOne PS4 MacOS

Für das im Mai des vergangenen Jahres angekündigte Age of Wonders - Planetfall informierten wir euch zuletzt über dessen taktische Gefechtskarten, die neben den unterschiedlichen Truppentypen eine wichtige Rolle spielen sollen. Wann genau ihr selbst in die rundenbasierten Gefechte des Spiels eintauchen könnt, teilte der Publisher Paradox Interactive kürzlich mit: Demnach ist der Release des Science-Fiction-Strategietitels für den 6. August vorgesehen, sowohl für PC als auch für Xbox One und PlayStation 4.

Der im Rahmen der Termin-Bekanntgabe veröffentlichte Trailer gewährt euch kurze Eindrücke in die Story samt einiger weniger Gameplay-Impressionen. Darüber hinaus wurden in der jüngeren Vergangenheit mehrere (Gameplay-)Videos zu den Fraktionen freigegeben. Unter anderem könnt ihr euch in diesem etwa 38 Minuten langen Clip ausführlich über die Amazonen informieren, während die sogenannten Dvar in diesem Video vorgestellt werden. Zahlreiche weitere Informationen zu Age of Wonders - Planetfall bietet euch zudem die längere Aufnahme in dieser News, in dessen Verlauf der Game Director Lennart Sas das Globalstrategiespiel vorstellt.

Wie üblich, verfügt jede der sechs Fraktionen über eigene Missionen, die ihr „mit Verstand, militärischer Stärke oder Diplomatie“ lösen sollen könnt. Neben der Einzelspielerkampagne – in der ihr zum Beispiel „die Geschichte einer untergegangenen Zivilisation erforscht“ – umfasst Age of Wonders - Planetfall zufällig generierte Maps oder auch einen Multiplayermodus.

Den Titel vorbestellen könnt ihr beispielsweise via Steam, dem Xbox Store oder dem PlayStation Store. Die Standard-Edition kann jeweils zum Preis von 49,99 Euro erworben werden. Darüber hinaus werden eine Deluxe-Fassung (59,99 Euro) und eine Premium-Ausgabe (89,99 Euro) angeboten.