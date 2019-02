Iratus - Lord of the Dead: Neues Daedalic-Rollenspiel angekündigt

PC Linux MacOS

Wie versprochen, hat Daedalic Entertainment das nächste Spiel ihrer Ankündigungsoffensive vorgestellt. Diesmal handelt es sich um Iratus - Lord of the Dead, ein Dark-Fantasy-Rollenspiel vom russischen Hersteller Unfrozen. Der Titel befindet sich seit 2016 in der Entwicklung, wurde 2018 mittels einer Kickstarterkampagne finanziert und wird jetzt durch den Hamburger Publisher veröffentlicht.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein rundenbasiertes Roguelike-Rollenspiel und soll eine Mischung aus Darkest Dungeon und Dungeon Keeper werden. Im Gegensatz zu den anderen Spielen seiner Art seid ihr aber nicht der strahlende Held, sondern verkörpert einen Necromancer, der vor Jahrhunderten in ein Gewölbe eingekerkert wurde. Ihr versucht nun dieser Gefangenschaft, ungehindert der Kosten und Konsequenzen, zu entkommen. Dabei müsst ihr euren Dungeon stetig verbessern und ausbauen, aus den Körperteilen von Toten neue untote Diener erschaffen, herausfordernde Entscheidungen treffen und an taktischen Kämpfen teilnehmen, bei denen jeder Fehler eine Niederlage bedeuten kann.

Es ist geplant, dass Iratus - Lord of the Dead im Sommer dieses Jahres in den Steam-Early-Access startet und dann im dritten Quartal veröffentlicht werden soll. Erscheinen soll das Spiel für den PC, MacOS und Linux. Eine spätere Portierung auf andere Plattformen wie Android, iOS, Xbox One oder Playstation 4 ist laut den Entwicklern nicht ausgeschlossen. Auch über einen Multiplayer-Modus wird bereits nachgedacht.