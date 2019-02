The Division 2: Live-Action-Trailer von Regisseur Nicolas Winding Refn

PC XOne PS4

Ubisoft hat anlässlich der näher rückenden Veröffentlichung von The Division 2 (Preview) einen Live-Action-Trailer mit dem Titel „The Drawing“ auf den Weg gebracht, der vom dänischen Film-Regisseur Nicolas Winding Refn gedreht wurde. Letzterer machte sich in der Vergangenheit unter anderem mit Filmen, wie Bronson, Drive und Only God Forgives einen Namen.

Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen. The Division 2 wird ab dem 15. März 2019 für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein. Im Zeitraum zwischen dem 1. und dem 4. März 2019 werden alle Interessierten nochmal die Gelegenheit haben, den MMO-Shooter im Rahmen einer Open-Beta auf allen drei Plattformen ausführlich Probe zu spielen.