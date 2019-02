Trine 2: The Complete Story ab heute für Switch // Launch-Trailer

Switch

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Frozenbyte heute den Platformer Trine 2 (Testnote: 8.5) als „Complete Story“ für die Nintendo Switch veröffentlicht. Ab sofort kann der Titel digital über den Nintendo eShop zum Preis von 16,99 Euro erworben werden. Die Komplettversion umfasst neben dem Basisspiel auch den DLC Goblin Menace und den Zusatzlevel Dwarven Cavern.

Passend zum heutigen Release des Titels wurde auch ein Launch-Trailer auf YouTube veröffentlicht, der euch einen Blick darauf gewährt, was euch im Spiel erwartet. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Der Launch des dritten Teils der Reihe, Trine 3 - The Artifacts of Power (Testnote: 6.5), soll laut Frozenbyte in Kürze ebenfalls erfolgen.