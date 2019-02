Deck of Ashes: Deckbuilding-RPG mit Roguelike-Elementen angekündigt

PC

Der russische Indie-Entwickler Ay Games startet am 11. April mit dem Rollenspiel Deck of Ashes in den Steam-Early-Access. Das rundenbasiert ablaufende Spiel wird auf einem Open-World-Deckbau-System basieren und die Welt prozedural erzeugen. In einem morbide anmutenden Setting gilt es, die verfluchten Ländereien nach Karten zu erkunden, um so ein schlagkräftiges Deck aus skrupellosen Anti-Helden zusammen zu stellen und am Ende den Ash Master zu besiegen. Deck of Ashes verlangt in den taktischen Karten-Kämpfen ein wohlüberlegtes Vorgehen beim Ressourcen-Management, falsche Entscheidungen können fatale Folgen haben. Kurz gesagt: Deck of Ashes ist ein Roguelite mit Permadeath.

Das Spiel ist laut den Entwicklern bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung und mit über 100 Karten voll spielbar. Um aber an das wichtige Feedback der Spieler zu gelangen und bestimmte Features ein- oder auszubauen, will man den Titel zunächst im Early Access testen und das fertige Spiel in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 veröffentlichen.