PC XOne MacOS

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usern mrkhfloppy und Old Lion betreut.

Ressourcen abbauen, um daraus Dinge zu bauen, um daraus mit anderen Ressourcen wiederum weitere Dinge zu bauen – und so weiter und so fort. Spiele, die dieses Prinzip verfolgen, gibt es inzwischen in Fülle. Mit Astroneer reiht sich nun auch System Era Softworks in den Reigen der Entwickler solcher Spiele ein. Nachdem der Titel auf dem PC schon länger per Early Access zur Verfügung stand, wurde er Anfang Februar offiziell veröffentlicht. Wir haben uns die Xbox-One-Fassung angesehen.



Das weiße Band ist mit der Raumbasis verbunden und dient als Sauerstoffversorgung. Alle paar Meter muss es über ein Verbindungsstück verlängert werden.

The Last Man on Atrox



In Astroneer erforscht ihr im 25. Jahrhundert weit entfernte Welten. Anders als in so manchem Genrevertreter stürzt ihr aber nicht ungewollt ab und landet ohne Hab und Gut auf einem Planeten, auf dem ihr fortan ums Überleben kämpfen müsst. Stattdessen landet ihr mit eurem kleinen Raumschiff mit voller Absicht auf dem von euch zuvor gewählten Planeten. Atrox ist dabei nur einer von sieben wählbaren Himmelskörpern. Die Planetenwahl entscheidet auch über den Schwierigkeitsgrad (Einfach, Mittel oder Schwer).

Im Hauptmenü könnt ihr außerdem optische Einstellungen vornehmen – welchen Anzug ihr tragen wollt, die Farbkombination eurer Ausrüstung und die Visierfarbe etwa. Weiterhin könnt ihr aus diversen Emotes auswählen, die natürlich nur im Koop-Modus Sinn machen. Im Hauptmenü könnt ihr euch auch schon mit den 43 im Spiel verfügbaren Ressourcen vertraut machen.

Kleinere Dinge stellt ihr direkt über euren Rucksack her. Für größere Gerätschaften braucht ihr 3D-Drucker (Mitte).

Ich… brauche… Luft…

Genre-üblich seid ihr auch in Astroneer auf euch alleine gestellt. Dass ihr genug esst und trinkt, spielt im Weltraum offenbar keine Rolle. Dass aber genug Sauerstoff vorhanden ist, umso mehr. Zu Beginn des Spiels stehen euch eine Alltagsraumbasis und einige andere Dinge zur Verfügung. Ihr baut zunächst mal eine Sauerstoffversorgung auf und müsst die Verbindung aufrechterhalten, egal wohin ihr euch auf dem Planeten bewegt. Ist die Sauerstoffzufuhr gewährleistet, kann es losgehen. Mit eurem Geländewerkzeug saugt ihr die Ressourcen regelrecht aus dem Boden und verwandelt einen schicken Wald schnell in eine triste Mondlandschaft. Kreative Baumeister dürfen sich auch mit ihrem Werkzeug ausleben.



Kleinere Dinge stellt ihr mit den gesammelten Ressourcen direkt über euren Rucksack her. Für die Herstellung größerer Gerätschaften benötigt ihr allerdings 3D-Drucker. Um die zum Laufen zu bringen, verbindet ihr sie per Stromkabel mit eurer Alltagsraumbasis. Damit wiederum genug Strom zur Verfügung steht, sind Generatoren erforderlich, die ihr stetig mit Ressourcen füttern müsst. Im späteren Verlauf seid ihr gezwungen, Ressourcen zu veredeln, bevor ihr sie für die Produktion bestimmter Geräte einsetzen könnt. Mit der Zeit könnt ihr eure Basis deutlich effizienter gestalten, Fahrzeuge bauen, um weitere Entfernungen zu überbrücken und sogar mit eurem Raumschiff zu einem anderen Planeten aufbrechen.



Wirkliche Gefahren braucht ihr zumindest auf den einfachen Planeten kaum zu fürchten. Auf den anderen Planeten gibt es jedoch gefräßige Würmer, giftige Pflanzen und Stürme, die unbefestigte Ausrüstung wegpusten. Ihr speichert das Spiel aber, sobald ihr die Alltagsraumbasis betretet.

Die Steuerung ist zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit fällt es aber immer leichter, Dinge wie den 3D-Drucker genau dort zu platzieren, wo man ihn stehen haben möchte.

Technik und Fazit

Der optische Stil von Astroneer ist gelungen, wenn auch nicht herausragend. Was jedoch sofort auffällt: während die Flora in Fülle sprießt, sucht ihr Tiere vergeblich – es gibt null Leben auf den Planeten. Das macht Subnautica im Vergleich deutlich besser und seine Spielwelt somit auch glaubwürdiger. Mit drei weiteren Mitspielern im Online-Koop stelle ich mir Astroneer noch ganz spaßig vor, Basen zu bauen und gemeinsam die Planeten zu erkunden. Um Astroneer aber alleine wirklich lange und ausgiebig zu zocken, bietet es zu wenig Ansporn.