PC XOne PS4

Das Wochenende ist vorbei, der Alltagstrott setzt ein, Dennis und Jörg wollen aber erzählen, was ihnen die letzten Tage widerfahren ist. Welche Abenteuer sie erlebt haben, erfahrt ihr im MoMoCa.

Anthem ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In München war die Sicherheitskonferenz in München und jeder Bewohner der bayrischen Hauptstadt weiß, es herrscht Ausnahmezustand. Tollkühn wie er ist, hat sich Jörg aber trotzdem nach München aufgemacht. Dennis hingegen hat in der Sicherheit seiner privaten vier Wände ganz andere Probleme gehabt, PC-bezogener Natur. Neben diesen Wochenendberichten gibt es aber natürlich noch eine Vorschau auf die GG-Inhalte dieser Woche und die beiden beantworten eure Userfragen.

Alle Themen in der Übersicht:

00:42 Jörg und Dennis wünschen einen überschwänglich guten Montagmorgen!

01:09 Der GG-Chef hat sich todesmutig trotz Sicherheitskonferenz nach München gewagt

02:27 Dennis wollte am Wochenende Anthem spielen, hatte aber so seine Probleme

spielen, hatte aber so seine Probleme 05:35 Bei Jörg herrschte aufgrund des GDC-Crowdfundings mediale Langeweile

10:00 Die GG-Woche in der Vorschau: Ihr kriegt Previews zu Yoshi's Crafted World , One Piece - World Seeker und Close to the Sun kredenzt. Außerdem haben wir einen Test zu Anthem ebenso in petto wie die erste Ausgabe von Jörgspielt und einen Erfahrungsbericht zu der Stuhlauflage Senseforce Pad Extreme .

, und kredenzt. Außerdem haben wir einen Test zu Anthem ebenso in petto wie die erste Ausgabe von und einen Erfahrungsbericht zu der Stuhlauflage . 15:46 Was halten die GG-User vom Epic Games Store? Die Sonntagsfrage im Recap

20:18 Jörgs Infohappen zum Thema Abo-Überarbeitung und Umfrage-Auswertung

26:28 Auf auf, Userfragen! revo interessiert sich für Kommentare ehemaliger User

interessiert sich für Kommentare ehemaliger User 27:50 Markus K. erkundigt sich nach der Wichtigkeit von Mundpropaganda

erkundigt sich nach der Wichtigkeit von Mundpropaganda 30:53 euph wünscht sich die Pro-Contra-Diskussionen in Audioform

wünscht sich die Pro-Contra-Diskussionen in Audioform 18:25 Markus K. möchte wissen, auf welche Inhalte wir besonders stolz sind

möchte wissen, auf welche Inhalte wir besonders stolz sind 34:30 Hannes Herrmann fragt, was Strategic Command WW2 - World at War noch fehlt

fragt, was noch fehlt 34:57 vgamer85 wundert sich, ob es schon Rückforderungen bei SdK-Käufen gab

wundert sich, ob es schon Rückforderungen bei SdK-Käufen gab 35:49 Crizzo mit einer Idee zum Fazit unserer Video-Audio-Tests

mit einer Idee zum Fazit unserer Video-Audio-Tests 37:30 Lobo1980 hofft auf Jörgs Savegame vom Dark Souls Remastered -Letsplay

hofft auf Jörgs Savegame vom -Letsplay 37:50 LegionMD fragt sich, ob das Fehlen im Gamestar-Testvergleich uns wurmt

fragt sich, ob das Fehlen im Gamestar-Testvergleich uns wurmt 38:36 hanzolo fragt nach einem möglichen Crash der Spielebranche

fragt nach einem möglichen Crash der Spielebranche 40:14 Claus schlägt automatische Test- und Steckbrief-Verlinkungen in News vor

41:39 Alles hat ein Ende, auch dieser MoMoCa

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!