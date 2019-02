Don’t Escape - 4 Days in a Wasteland: Release-Termin bekannt

PC MacOS

Das postapokalyptische Pixel-Art-Point-and-Click-Adventure Don't Escape - 4 Days in a Wasteland hat einen Release-Termin erhalten. Wie der Entwickler Scriptwelder auf Steam bekannt gab, wird der Titel ab dem 11. März 2019 für Windows und Mac erhältlich sein.

In Don't Escape - 4 Days in a Wasteland wurde der Mond durch ein katastrophisches Ereignis in zwei Hälften zerbrochen. Für die Erde sind die Folgen verheerend und während der zerstörte Trabant langsam in Richtung unseres Planeten stürzt, ist hier bereits alles tot oder liegt im Sterben... Ihr schlüpft in die Rolle von David, einen der wenigen Überlebenden und erkundet mit ihm die postapokalyptische Welt. Dabei müsst ihr Entscheidungen treffen, die euch das Leben retten, aber auch euer Ende bedeuten könnten. Nachfolgend ein erster Trailer zum Spiel: