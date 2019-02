Nioh: Port für die Xbox One hängt laut Publisher von Fans ab

PC PS4

Während PS4- und PC-Spieler bereits seit 2017 in das Dark-Souls-ähnliche Action-Adventure Nioh (Testnote: 8.0) von Team Ninja eintauchen können, hoffen die Xbox-Fans nach wie vor, dass Bandai Namco den Titel eines Tages auch auf die Microsoft-Konsole portiert. Dieser will allerdings erst einen Beweis für das Interesse der Spieler sehen. Von einem der Follower via Twitter darauf angesprochen und gefragt, ob eine Chance auf eine Xbox-Umsetzung besteht, antwortete der Publisher: „Alles ist möglich. Ihr müsst uns nur zeigen, dass ihr es haben wollt.“

Es ist nicht unüblich, dass die Publisher erst sehen wollen, dass genügend Spieler auf einer Plattform Interesse an einem Titel haben und die Kosten für die Portierung gedeckt werden. So geschehen auch mit der PC-Umsetzung von Nioh und des ersten Dark Souls (Testnote: 7.5), zu denen es im Vorfeld diverse Fan-Anfragen und Petitionen gab. Auch Capcom, das aktuell mit Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) einen viel gelobten Remake für PC und Konsolen auf den Markt brachte, will für ein Remake von Resident Evil 3 erst die Stimmen der Community hören.