GamersGlobal-Wochenrückblick KW 7/2019 // Mit „Vor 5 Jahren“-Rubrik

Metro Exodus ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in den zwei vorangegangenen Rückblicken stöbern.

Neu ist die Rubrik „Vor fünf Jahren auf GamersGlobal“, in der wir auf drei redaktionelle Inhalte und drei News aus der 7. Kalenderwoche des Jahres 2014 verweisen. Wie üblich, freuen wir uns auf eurer Feedback, sowohl generell als auch die Neuerung(en) betreffend.

Rückblick von Sonntag, 10. Februar, bis Samstag, 16. Februar 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In Hinblick auf redaktionelle Inhalte standen die vergangenen Tage ganz im Zeichen der seit Kurzem erhältlichen Shooter Metro Exodus und Far Cry - New Dawn: Neben den Plus-Tests wurden zu beiden Titeln jeweils eine Stunde der Kritiker und eine Pro-&-Contra-Diskussion veröffentlicht. Darüber hinaus wurde der Spieleinstieg in Anthem live gestreamt und ein neues Crowdfunding-Projekt gestartet. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 15 am häufigsten aufgerufenen News

Die in der vergangenen Woche auf GamersGlobal veröffentlichten und am häufigsten aufgerufenen beziehungsweise intensiv diskutierten News thematisieren unter anderem die Wertungsumstellung bei Computec-Media-Magazinen, die Entlassungen bei Activision und den Verkauf des Entwicklerstudios Warhorse. Ebenfalls auf Interesse stießen ein Zelda-Remake für die Switch, dass Cyberpunk 2077 nicht exklusiv für den Epic-Store erscheinen wird oder auch das Fan-Adventure Back to the Future 3 - Timeline of Monkey Island. Die News nach der ungefähren (absteigenden) Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. Februar:

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben den Wochenend-Lesetipps stehen euch ein User-Artikel über ein nicht-kommerzielles Spiele-Blog beziehungsweise dessen Umsetzung sowie eine User-Kolumne über die Künstliche Intelligenz im Alltag sowie in Spielen zur Verfügung. Im Forum wird zudem nach Mitspielern für Apex Legends gesucht, und auch neue Postings zu den von euch zuletzt gespielten Titeln könnt ihr nachlesen.

❹ ⚊ KW 7/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In den Kommentaren unter dem vergangenen Rückblick wurde der Vorschlag gemacht, auch auf letztjährige Inhalte zu verweisen. Entgegen der Idee haben wir uns testweise dazu entscheiden, noch weiter zurückzugehen und auf jeweils drei redaktionelle und drei News zu verweisen, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden: