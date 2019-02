The Legend of Zelda - Link's Awakening: Remake mit Multiplayer-Modus?

Switch

Das am vergangenen Donnerstag im Zuge der neuen Episode von Nintendo Direct angekündigte Remake des Game-Boy-Klassikers The Legend of Zelda - Link's Awakening könnte auf der Nintendo Switch einen Multiplayer-Modus bieten. Für Spekulationen sorgt aktuell der Eintrag auf nintendo.de, wo in der Beschreibung des Titels die Spieleranzahl aktuell mit „noch nicht bekannt“ angegeben wird, was auf eine Multiplayer-Komponente hindeuten könnte.

Ähnliches steht auch auf nintendo.com. Dort heißt es unter Number of Players „To be determined“. Das ursprüngliche Original war ein reiner Singleplayer-Titel. Vielleicht will Nintendo hier die Möglichkeiten der Switch nutzen und arbeitet an einem Koop-Modus oder irgendwelchen Multiplayer-Modi für mehrere Teilnehmer, weshalb noch keine Angaben zur Spieleranzahl gemacht wurden. Erscheinen soll der Titel noch im Laufe dieses Jahres.