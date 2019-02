Ghost of a Tale: Konsolen-Release auf März verschoben // Neuer Trailer

PC XOne PS4

Eigentlich hatte der Entwickler SeithCG ursprünglich geplant, sein Action-Adventure Ghost of a Tale schon in diesem Monat für die Konsolen zu veröffentlichen, doch nun wurde der Titel um ein paar Wochen nach hinten verschoben. Demnach werden die Xbox-One- und PS4-Besitzer ab dem 12. März 2019 ins Spiel eintauchen können. Ghost of a Tale erzählt die Geschichte des mutigen Mausbarden Tilo, der aus dem Gefängnisverlies von Burg Dieruin flieht und sich auf ein gefährliches Abenteuer begibt, um nach seiner wahren Liebe Merra zu suchen.

Passend zur Bekanntgabe des neuen Veröffentlichungstermins hat SeithCG auch einen neuen Trailer auf den Weg gebracht, der euch einen Blick auf die PS4-Version des Spiels werfen lässt. In den USA werden die Konsolenfassungen für 24,99 US-Dollar angeboten. Was diese hierzulande kosten werden, hat das Studio zwar bisher noch nicht verraten, der Preis dürfte aber ähnlich ausfallen. Die Preview-Version für die Xbox One kostet aktuell im Xbox Game Store 19,99 Euro.