Immer häufiger schließen Publisher exklusive Vertriebsdeals mit dem Epic Games Store. Stört euch das oder lässt es euch ziemlich kalt?

Ich halte nichts von solchen Exklusivdeals, würde lieber alles mit Steam-Anbindung haben. 22% Mich stört jede Anbindung an ein Online-Portal, egal ob Steam, Epic Games Store oder Uplay. 18% Nervt mich, ist mir aber letztlich egal. Was interessiert, wird gekauft, egal für welches Webportal. 14% Betrifft mich nicht, spiele (praktisch) nur auf Konsole. 12% Stört mich sehr. Was nicht wenigstens Steam nutzt, kommt mir nicht auf die Festplatte. 8% Überlasse ich den Publishern. Nur meine persönlichen Daten müssen sicher sein. 8% Ist mir gleich, so lange das Spiel was taugt. 6% Finde ich völlig okay, mir ist egal, an was mein Spiel geknüpft ist. 4% Dazu habe ich keine/ eine andere Meinung. 3% Ist mir völlig egal, an wen oder was ein Spiel geknüpft ist. 3% Ich boykottiere Spiele (meistens), wenn sie auf irgendwelche DRM-Maßnahmen setzen. 2%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer (22 Prozent) hält nichts von Exklusivabkommen wie mit dem Epic Games Store und würde seine Spiele auf Wunsch am liebsten alle bei Steam haben. Weitere 8 Prozent verzichten gar auf Spiele, die es nicht auf Steam gibt. 18 Prozent halten wiederum generell nichts von der Anbindung an ein Webportal, während 14 Prozent Exklusivdeals zwar nerven, letztlich aber darüber hinwegsehen, wenn sie das Spiel haben möchten. Gänzlich egal, über welche Plattform ein PC-Spiel vertrieben wird, ist es lediglich 4 Prozent, während weitere 8 Prozent diese Haltung nur dann teilen, wenn ihre persönlichen Daten dort sicher aufgehoben sind. Hier das vollständige Ergebnis.Ursprüngliche News:Bereits seit geraumer Zeit war Valves Online-Portal Steam die Plattform, auf der so ziemlich jeder Publisher und Indie-Entwickler seine Spiele zum Kauf anbot. Selbst, wer via Humble Bundle oder andernorts zugriff, erhielt im Regelfall Codes, um die Spiele jeweils bei Steam freizuschalten. Bereits vor einiger Zeit bemühten sich einzelne Anbieter, eigene Webstores zu etablieren. Ubisoft etwa, die mit Uplay einen eigenen Store für ihre Spiele ins Leben riefen, ihre Spiele (mitsamt Uplay-Abindung) jedoch auch weiterhin bei Steam zum Kauf anbieten. Electronic Arts wagte mehr, sagte dem Valve-Shop „Goodbye“ und verkauft die PC-Versionen seiner Spiele nur noch über Origin.Während jedoch beinahe alle anderen Publisher bis vor wenigen Monaten Steam treu blieben, Konami, Bandai Namco und viele weitere Anbieter wenigstens die Boxversionen im Einzelhandel mit verpflichtender Steam-Anbindung ausliefern, hat Valve inzwischen Konkurrenz erhalten. Das Spieleportal des US-Unternehmens Epic Games (, Unreal Engine), der Epic Games Store, konnte in den letzten Monaten eine Reihe von exklusiven (teils auch zeitlich begrenzt) Abkommen mit Anbietern treffen, in deren Rahmen unter anderem auch Metro Exodus (im Test ) bis auf Weiteres nur dort zu haben ist. Auch Ubisoft, wenn auch weiterhin zusätzlich mit Uplay-Pflicht, bietet die meisten seiner Spiele zum Digitalkauf abseits des hauseigenen Shops nur bei Epic Games an.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu solchen Exklusivdeals steht. Geht euch das auf die Nerven, da ihr frei entscheiden möchtet, wo ihr ein Spiel kauft, oder ist dieser Trend bei mittelgroßen und größeren Publishern für euch in Ordnung und vielleicht sogar völlig nachvollziehbar? Lasst uns eure Antwort nicht nur in der unten eingebetteten Umfrage, sondern auch näher in den Kommentaren unter dieser News wissen. Fühlt euch ferner frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu mehren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.