GOG: Neue DRM-freie Angebote im Weekend-Sale und 11-Bit-Studios-Sale

GOG.com bietet in einem Weekend-Sale wieder einige DRM-freie Spiele zu reduzierten Preisen an. Bis zum kommenden Montag, den 18. Februar 2019, könnt ihr dort unter anderem Titel, wie Age of Wonders - Shadow Magic, Pharaonic und Ziggurat günstiger erwerben. Zudem gibt es einen Publisher-Sale von 11 Bit Studios, bei dem ihr Rabatte auf Frostpunk (Testnote: 8.5), Beat Cop, Moonlighter (Testnote: 7.0), This War of Mine (Testnote: 7.5) und weitere Titel bekommt.

Nachfolgend eine Auswahl von Beispielrabatten aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):