Bayonetta 3 erscheint laut Senior Product Marketing Manager noch 2019

Im Rahmen der Game Awards 2017 kündigten Platinum Games und Nintendo mit Bayonetta 3 das nächste Abenteuer rund um die berüchtigte Umbra-Hexe exklusiv für die Nintendo Switch an. Seit dem gab es nur wenige Infos zu dem Titel. Während eines Stage-Events auf der Bitsummit Roadshow 2018 in Tokyo gaben Studio-Director Hideki Kamiya und Head Producer Atsushi Inaba an, dass die Arbeiten an dem Spiel sehr gut voranschreiten. Dies wurde auch von Nintendos Deputy General Manager of Entertainment Planning & Development Division Yoshiaki Koizumi während der kürzlich ausgestrahlten neuen Episode von Nintendo Direct nochmal bestätigt. Einen Release-Zeitraum gab es bisher allerdings nicht. In einer neuen Ausgabe des Nintendo Power Podcasts gab der Senior Product Marketing Manager Bill Trinen jetzt überraschend an, dass der Titel vielleicht „früher als die Leute erwarten“ erscheinen wird.

So lobte Trinen die „großartige Partnerschaft“ zwischen Nintendo und Platinum Games und merkte an, dass man dank dieser Zusammenarbeit heute auch intensive und actionreiche Spiele, wie das jüngst angekündigte Astral Chain, auf der Switch sehen kann - Titel, die man in der Vergangenheit sonst nur selten auf einer von Nintendos Plattformen zu Gesicht bekam. Dabei erwähnte er auch Bayonetta 3 und erklärte, dass Spiele dieser Art die Spieleauswahl für die Switch gut abrunden. „Und das ist natürlich ein weiteres Spiel, das vielleicht etwas früher, als die Leute erwarten und zwar später in diesem Jahr erscheinen wird“, so Trinen.

Interessant ist auch, dass Trinen nicht “bis Ende des Jahres“, sondern „später in diesem Jahr“ sagt, was ein Hinweis auf eine Veröffentlichung noch vor dem Weihnachtsgeschäft sein könnte. Sobald Platinum Games diesbezüglich konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.