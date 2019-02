Kais Spielekiste - Der Podcast: Folge 8 über Vorsätze, Werbung & mehr

Es kann ja nie genug Podcasts geben. Vor allem nicht über unser aller Lieblingshobby, das Spielen. Das dachten sich auch Jörg und Kai, zwei Freunde aus dem Raum Dresden, und setzten sich im Oktober 2018 zusammen, um einen eigenen Videospielpodcast aus der Taufe zu heben.

Im Dezember des vergangenen Jahres trafen sie sich, um über das Jahr 2018 zu reden, auf was sie sich im Jahr 2019 freuen und was sie für (gute) Vorsätze haben. Ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, werdet aber mit der neuen Folge feststellen, dass es mit den Vorsätzen der beiden nicht weit her ist. Da wäre zum einen der Zwei-Wochen-Rythmus: Zack, nicht eingehalten. Zum anderen sollte die achte Folge – also diese hier – Anfang Januar erscheinen: Zack, nicht eingehalten. Ihr merkt, sie bleiben sich wenigstens treu und alle getroffenen Aussagen sind im besten Fall sehr vage.

Trotz Themenlosigkeit schaffen es die beiden Liebhaber gepflegter Game-Sessions in der neuen Folge zweieinhalb Stunden über allerlei Spiele zu reden und streuen als getarnten Werbeblock eine Top 5 ein über… Werbung.

Anhören könnt ihr die Folge auf kaisspielekiste.de, über einen Podcatcher eurer Wahl, per Spotify oder iTunes. Viel Spaß damit.

Die Timecodes: