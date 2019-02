Dance of Death - Du Lac & Fey: Hatz auf Jack the Ripper beginnt am 5. April

PC XOne PS4

Im Dezember 2017 brach das Studio Salix Games die Kickstarter-Kampagne zu seinem narrativen Adventure Dance of Death - Du Lac & Fey (zu diesem Zeitpunkt noch als Du Lac & Fey - Dance of Death beworben) kurz vor dem Ende am 8. Dezember ab. Nur rund die Hälfte der avisierten 45.000 Euro hatte das Team bis zu diesem Zeitpunkt einsammeln können. Geplant war, das Spiel mit dem erhofften Kapital etwa Mitte letzten Jahres zu veröffentlichen. Doch auch ohne die finanzielle Unterstützung der Backer haben die Entwickler ihr Spiel zu einem Abschluss gebracht und der Titel soll nun am 5. April für den PC erscheinen.

Den Schauplatz des Adventures stellt London im viktorianischen Zeitalter. Genauer: Der Herbst des Jahres 1888. In dieser Zeit begannen die Funde der Leichen, welche dem Serienmörder Jack the Ripper zugeschrieben werden. Für die Protagonisten, deren Handlungen ihr steuert um die Identität des Meuchlers zu lüften, haben sich die Entwickler ein eher ungewöhnliches Duo einfallen lassen: Sir Lancelot Du Lac ist ein unsterblicher Ritter von König Artus Tafelrunde und Morgana Le Fey die dazugehörige Hexe - die zudem in Hundegestalt daherkommt.

Zur Vertonung des Adventures konnte Salix Games bekannte Stimmen verpflichten, so leiht Morgana Le Fey die Schauspielerin Perdita Weeks (The Tudors, Ready Player One) ihre Stimme und Sir Lancelot wird von Gareth David-Lloyd (Dragon Age - Inquisition, sowie die TV-Serie Torchwood) gesprochen. In dem Trailer, der zur Ankündigung des Titels veröffentlicht wurde und den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben, könnt ihr euch einen Eindruck von dem Spiel sowie der Qualität seiner Vertonung machen.

Ob Dance of Death - Du Lac & Fey, wie ursprünglich geplant, auch noch für die Playstation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht wird ist derzeit nicht bekannt. Obwohl die Umsetzungen des Titels für Konsolen keine expliziten Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne waren, so haben sich die Entwickler bisher nicht zur Veröffentlichung auf weiteren Plattformen geäußert.