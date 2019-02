Magazine von Computec Media stellen auf 10er-Wertung um

Das in Fürth ansässige Medienunternehmen Computec Media hat sich dazu entschlossen, für seine Publikationen und deren Webseiten, die Spiele-Tests enthalten, vom 100er- zum 10er-Wertungssystem zu wechseln. Betroffen sind die Marken Games Aktuell, N-ZONE, PC Games, PC Games MMORE und Play4. Im Gegensatz zu GamersGlobal verzichtet man auf Halbnoten, dafür wird die PC Games etwa zusätzliche Awards für Grafik, Stil, Sound, Story und Innovation vergeben. Zur Begründung dieses Schrittes heißt es:

Früher spielte die exakte Vergleichbarkeit mit Vorgängern und der Genre-Konkurrenz im Rahmen einer Marktübersichtsberichterstattung eine wichtige Rolle. Inzwischen erscheinen so viele Titel via Steam und anderen Plattformen, dass eine Berichterstattung, die den kompletten Markt abbildet, nicht mehr realistisch ist. Viele Titel lassen sich zudem nicht in enge Genre-Korsetts zwängen und bedienen sich munter mehrerer Einflüsse. Wir sind uns einig, dass eine so kleinteilige Bewertung, deren eigentlicher Ursprung der Genre-Konkurrenz-Vergleich war, inzwischen hinfällig ist.