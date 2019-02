Resident Evil 2: DLC Ghost Survivors ab sofort spielbar + Trailer

PC XOne PS4

Resident Evil 2 ab 47,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Resident Evil 2 ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der kostenlose DLC The Ghost Survivors für das im letzten Monat veröffentlichte Remake des Horror-Adventures Resident Evil 2 (Testnote: 9.0) ist erschienen und kann ab sofort für PC, Xbox One und die PS4 heruntergeladen werden. In dem neuen Zusatzinhalt könnt ihr in die Rollen von drei Überlebenden schlüpfen. Dabei handelt es sich um den Waffenladenbesitzer Robert Kendo, die Bürgermeistertochter Katherine Warren und den vergessenen USS-Agent „Ghost“. Jeder Charakter wartet mit seinem eigenen „Was wäre wenn“-Szenario auf:

No Time to Mourn: Als Robert Kendo müsst ihr einen Weg aus der infizierten Stadt finden. Auf eurer Flucht bekommt ihr es allerdings mit einer neuen Art von Zombies zu tun...

Runaway: Als Katherine Warren müsst ihr gemeinsam mit einer bestimmten Person aus Raccoon City entkommen und dabei an seltsam mutierte Zombies vorbeikommen, die nur mit besonders mächtiger Munition aufgehalten werden können.

Forgotten Soldier: Als U.S.S.-Agent Ghost versucht ihr aus den Laboren unterhalb der Stadt zu entkommen, während euch schwer gepanzerte Zombies und der unaufhaltsame Tyrant auf den Fersen sind. Forgotten Soldier soll das schwerste der drei Szenarios sein und auch die Veteranen der Hulk-Mission „The 4th Survivor“ auf die Probe stellen.

Passend zum heutigen Release hat Capcom auch ein neues Video veröffentlicht, das euch einige Spielszenen von allen drei Charakteren zeigt. Den Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen: