Platinum Games: Director Yusuke Hashimoto verlässt das Studio

Yusuke Hashimoto, der Director von Platinum Games, hat das Studio verlassen. Dies gab der Entwickler kürzlich selbst via Twitter bekannt. Hashimoto war seit 13 Jahren bei dem Unternehmen tätig und war in der Vergangenheit unter anderem in die Entwicklung von Bayonetta (Testnote: 8.5), Bayonetta 2 (Testnote: 8.5) und Star Fox Zero (Testnote: 7.0) involviert. Wie er in seinem Statement verrät, hat er das Studio schon Ende Januar verlassen:

Dieser Tweet wird etwas persönlicher als üblich ausfallen: Am 31. Januar, war mein letzter Tag bei Platinum Games. Die Erinnerungen, die ich in meinen 13 Jahren bei dem Studio während der Arbeit an Spielen, wie Bayonetta, Bayonetta 2 und Star Fox Zero sammeln konnte, sind für mich unbezahlbar. Lasst mich diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen, die mit mir zusammengearbeitet, mich unterstützt, oder meine Spiele gespielt haben, zu bedanken. Ich hoffe, dass ich die Erfahrungen, die ich bei Platinum Games sammeln konnte, mitnehmen und für meine Arbeit in der Zukunft, was auch immer das sein wird, nutzen kann. Danke nochmal - Yusuke.

Wie der Tweet bereits verrät, hat Hashimoto noch keine konkreten Zukunftspläne gemacht. Man kann also gespannt sein, an welchen Projekten er zukünftig mitwirken wird.