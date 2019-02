Spieleveteranen-Podcast #137: Michael Hengst, Wargroove, Hörerfragen

PC Switch XOne PS4

Wargroove (nicht zu verwechseln mit dem New York Groove) ist ein ebenso knuffiges wie knackiges neues Strategiespiel à la Advance Wars (Bonuspunkte für niedliche Hundeeinheiten). Mit diesem »neuen Spiel« konnten wir sich auch Michael Hengst vors Aufnahmemikrophon locken. Viel Spaß beim Anhören dieser Exklusiv-Episode für unsere geschätzten und geliebten Patreon-Unterstützer :)

Das Rundenstrategiespiel Wargroove fühlt sich fast an wie ein Nachfolger des Klassikers Advance Wars, ist aber auch für Nicht-Nintendo-Hardware erhältlich. Genau das Richtige für unsere Strategieveteranen, die unter Mitwirkung von General Hengst zum großen Testmanöver schreiten. Auch sonst haben wir in diesem ergiebigen Februar so einiges angespielt und fanden auch Zeit für den neuen Roman von Bob Bates. Zum Abschluss wühlen wir bei der Rubrik »Hörer fragen, Veteranen antworten« wieder in euren Leserbriefen.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:46 Wir begrüßen Michael Hengst als dritten Veteranen in der heutigen Runde.

0:05:50 Adventure-Autor Bob Bates hat seinen Fantasy-Roman The Ritual veröffentlicht.

veröffentlicht. 0:13:15 Was haben wir zuletzt gespielt? Metro Exodus, Civilization 6: Gathering Storm, Kingdom Hearts 3, Dragon Quest XI, Far Cry - New Dawn.

0:38:14 Das neue Spiel: Wargroove

0:41:51 Die preisgünstige Rundenstrategie-Neuheit Wargroove ist offensichtlich von der Nintendo-Serie Advance Wars inspiriert, an die wir noch gute Erinnerungen haben.

0:54:35 In Wargroove sind Kommandanten starke Heldeneinheiten, die unbedingt überleben müssen.

1:03:05 Beim Schwierigkeitsgrad gehen die Meinungen aneinander. Weniger hartgesottene Veteranen vermissen gewisse Komfortfunktionen.

1:15:09 Testzitate aus der Fachpresse und eine kleine Veteranen-Wertungskonferenz.

1:20:46 Hörer fragen, Veteranen antworten

1:21:11 Zu dritt arbeiten wir den Stapel mit unbewältigten Leserfragen auf. Diesmal geht’s unter anderem um All Time Favorites, die Faszination Print, ungespielte Digitalsammlungen, schwierige Berufsphasen und einiges mehr.

1:53:37 Vorschau

2:14:22 Podcast 138 (für alle), Ende Februar.

2:15:10 Podcast 139 (für Patreon-Unterstützer), Mitte März.