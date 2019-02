Dangerous Driving: Arcade-Racer der Burnout-Macher kommt im April

PC XOne PS4

Three Fields Entertainment hat seinen kommenden Arcade-Racer Dangerous Driving mit einem Release-Termin bedacht. Laut dem Studio wird das Spiel am 9. April auf den Markt kommen. Hinter Three Fields stecken Alex Ward and Fiona Sperry, die Gründer des britischen Studios Criterion Games, das für die Burnout-Serie und diverse Need-for-Speed-Spiele bekannt ist. Dangerous Driving soll ein geistiger Nachfolger von Burnout Paradise (Testnote: 7.0) sein.

Für das neue Spiel versprechen die Entwickler 30 Strecken, die ihr an sieben verschiedenen Schauplätzen absolvieren könnt. Gespielt wird sowohl offline als auch online, wobei es neben dem normalen Modus auch einen Verfolger-Modus geben wird, in dem ihr als Cop rücksichtslose Fahrer jagen könnt. Der Preis für die digitale Version wird mit 29,00 US-Dollar angegeben. Die physische Version (nur Konsolen) kostet 39,99 US-Dollar und wartet zusätzlich mit einer Kopie von Danger Zone 2 als Bonus auf. Die PC-Fassung wird nur über den Epic Store angeboten.