Dass Spiele und Kunst zusammen etwas ganz Besonderes erschaffen können, beweist das Video der Woche, in dem eine Partie des Flash-Spiels Line Rider von 2006 auf Beethovens 5. Sinfonie von 1808 erstellt wurde. Zur Lektüre laden folgende provokante Thesen ein: Spiele altern und sterben, der Nintendo eShop hat ein Qualitätsproblem, Rollenspiele sind faszinierend und The Walking Dead ist kein echtes Adventure mehr.

Wie Spiele altern und sterben

giga.de am 9.2.2019, von Alexander Gehlsdorf

„Nicht nur Menschen, auch Spiele altern – und durchleben dabei ganz ähnliche Lebensphasen.“ Das behauptet Alexander Gehlsdorf in einem Beitrag zur Giga-Themenwoche „Spiele im Alter“ und skizziert den Weg eines Spiels von der Geburt (Idee, Konzept) übers Laufen lernen (Programmierung, Alpha- und Beta-Status), die Pubertät (ungepatchter Release) bis zum Tod (mangelnde Verfügbarkeit, ausgelaufene Lizenzen, fehlende Hardware). Wie gut, dass mittlerweile einige Menschen dagegensteuern: „Spiele werden zunehmend als Kulturgut angesehen, Archive entstehen, Steam, GOG und andere Anbieter stellen Klassiker zum Download bereit und Konsolen-Hersteller veröffentlichen Retro-Konsolen.“

Spieleflut ohne Qualitätskontrolle - Der Nintendo eShop hat ein Problem

pressakey.com am 13.2.2019, von Tim

„Da soll doch nochmal jemand sagen, auf der Switch gäbe es nichts zu spielen; immerhin listet alleine Wikipedia schon über 1.337 Spiele in seiner Übersicht, das sind nach aktuellem Stand schon jetzt bald doppelt so viele wie noch bei der Nintendo Wii U. Es sind großartige Zeiten - möchte man meinen. Denn erst auf den zweiten Blick offenbart sich das Grauen.“ Der Autor weist auf eine eklatante Qualitätslücke im Nintendo eShop hin, in dem ohne Kuratoren und bei Billigspielen für einen Euro die wirklichen Perlen untergehen. Von einer „Goldgrube für Indies“ ist hier die Rede und dem japanischen Konzern werden gleich ein paar Lösungswege mit an die Hand gegeben, um die treuen Kunden nicht zu vergraulen.

Studie zu Games und Gewalt findet keine Zusammenhänge

golem.de am 14.2.2019, von Peter Steinlechner

Wissenschaftler der Universität in Oxford sind in einer Studie zur Auswirkung von Gewaltspielen bei Jugendlichen auf ein eindeutiges Ergebnis gekommen: „Die Ergebnisse haben nicht bestätigt, dass statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen gewalttätigen Spielen und dem aggressiven Verhalten von Jugendlichen bestehen“.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Die Faszination der Rollenspiele“

gamersglobal.de am 25.4.2013, von Darth Spengler

„Rollenspiele versetzen uns in die fantastische Lage, den Platz eines Charakters einzunehmen, der in einer wunderlichen und oft von uns entfremdeten Welt lebt.“ GG-User Darth Spengler erinnert sich an seine großen Rollenspielerlebnisse und versucht einen Eindruck davon zu vermitteln, wie er in den Welten der Nordlandtrilogie versank und sich zu Dungeon Master 2 mit den Nachbarsjungen austauschte. Und wie wir alle muss er ernüchtert feststellen, dass die Faszination mit dem Fortschreiten der knappen Lebenszeit gewaltig zu bröckeln beginnt.

Fundstück der Woche: „Von Monkey Island zu The Walking Dead: Sind das noch echte Adventures?“

retrovideogames.net am 8.9.2018, von Stefanie Kissling

Weg von klassischen Point-and-Click-Rätseln, hin zum interaktiven Story-Abenteuer. So hat sich das Adventure-Genre von der goldenen LucasArts-Zeit bis heute entwickelt. Das erinnert die Autorin mehr an Visual Novels mit cineastischer Darstellung als an Rätselspiele - und findet es dennoch gut so: „Unlogische Rätsel und stundenlanges, stupides Ausprobieren von Gegenständen, wie es noch in den LucasArts- und Sierra-Spielen an der Tagesordnung war, vermisse ich nicht die Bohne.“

Im Video: Line Riders meet Beethoven‘s 5th

Hier trifft das Spiel Line Rider auf Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie und beweist, dass Spielen durchaus ein Platz zwischen Kunst und Kultur freigehalten werden sollte. Von GamersGlobal-User Tasmanius kommt dieser Video-Tipp, der mir noch einmal beeindruckend klar macht, warum mich außergewöhnliche Spielkonzepte und Musik immer wieder aufs Neue begeistern können.

Wenn ihr auch auf lesenswerte Links rund ums Thema Spiele stoßt, freut sich die Autorin über eine private Nachricht.