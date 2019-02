Legacy: Neues Spiel von Peter Molyneux wird eine Industrie-Simulation

PC

Seit über zwei Jahren arbeitet Peter Molyneux mit seinem Studio 22cans im Geheimen an einem unter dem Arbeitstitel Legacy laufenden Strategiespiel. Jetzt hat der 59-jährige Engländer dem YouTube-Kanal des Red Bull Mediahouse einen Blick hinter die Kulissen gewährt und erzählt, was er für sein neues Projekt plant. Demnach soll Legacy ein industrielles Aufbauspiel werden, in dem der Spieler als Erfinder in einer kleinen Garagen-Werkstatt Produkte entwirft um sie auf dem Markt zu verkaufen und bei Erfolg nach und nach ein Wirtschaftsimperium aufzubauen.

In einem Kreativ-Modus lässt sich in 3D an Produkten basteln, die je nach Epoche - frühes 20. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert - technisch möglich sind. Die Palette reicht dabei vom bunten Teddybären bis zum komfortablen Telefon. Für die Massenproduktion, das Marketing und den Vertrieb schaltet das Spiel in einen übersichtlicheren Management-Modus, in dem etwa Fabriken gebaut, Rohstoffe beschafft, Arbeiter angestellt und Verträge abgeschlossen werden.

Derzeit befindet sich Legacy im Pre-Alpha-Stadium, einen ungefähren Termin kann 22cans noch nicht nennen. Die Gameplay-Szenen, die im Video zu sehen sind und noch einen detailarmen, bunten Grafikstil zeigen, stammen aus der Konzeptphase, betont Molyneux. Wahrscheinlich wird die Industrie-Simulation zunächst für PC, iOS und Android erscheinen.