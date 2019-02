Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order: Release im Sommer

Switch

Nach rund zehn Jahren Pause haben Marvel und Nintendo im Rahmen der Games Awards 2018 im letzten Jahr mit Marvel - Ultimate Alliance 3 - The Black Order den nächsten Teil der Action-RPG-Serie exklusiv für die Switch angekündigt. Wie Nintendo während der gestrigen neuen Episode von Nintendo Direct verriet, wird der Titel noch im Sommer dieses Jahres erscheinen.

Anders als die beiden Vorgänger, wird der von Koei Tecmo Games und Team Ninja entwickelte Titel nicht auf den Comics, sondern auf dem MCU (Marvel Cinematic Universe) basieren und soll einen riesigen Cast an Charakteren bieten. Mit dabei sind unter anderem die Avengers (inklusive Neuzugängen wie Falcon und Scarlet Witch), die Guardians of the Galaxy und die X-Men. Diese müssen zusammenarbeiten, um die Zerstörung der Galaxien durch den kosmischen Tyrannen Thanos und seine unbarmherzigen Handlanger des Schwarzen Ordens zu verhindern.

Das Spiel wird neben der Singleplayer-Kampagne auch einen Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler bieten, der sowohl online, als auch lokal über Splitscreen gespielt werden kann. Dabei werden sowohl die Joy-Cons, als auch der Nintendo Switch Pro Controller unterstützt. Neu im Spiel ist außerdem die Helden-Kamera, zu der ihr im Spiel jederzeit aus der gewohnten übersichtlichen isometrischen Perspektive wechseln könnt. Dann wird die Kamera für einen besseren Blick auf die Action über die Schulter des gewählten Helden platziert.