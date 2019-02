The Division 2: Open-Beta-Termin + Gratis-Spiel für Vorbesteller der PC-Version

PC XOne PS4

Nachdem Massive Entertainment bereits in einem Livestream eine Open-Beta für The Division 2 (Preview) andeutete, wurde diese nun auch offiziell bestätigt. Über den offiziellen Blog gab der Publisher Ubisoft auch einen konkreten Termin für den geplanten Test bekannt. Demnach werden die Beta-Server im Zeitraum vom 1. bis 4. März 2019 für alle Spieler auf allen drei unterstützen Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) geöffnet. Konkrete Startzeiten und Details zu den Inhalten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Außerdem gab Ubisoft bekannt, dass alle Vorbesteller, die eine digitale PC-Version des Spiels über den offiziellen Ubi-Store beziehen, mit einem kostenlosen Spiel beschenkt werden. Dabei können sie sich zwischen Far Cry Primal (Testnote: 8.0), Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) und Watch Dogs 2 (Testnote: 8.0) entscheiden. The Division 2 wird am 15. März veröffentlicht.