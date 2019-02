The Legend of Zelda - Link's Awakening: Switch-Remake kommt 2019

Switch

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct hat Nintendo ein Remake des Game-Boy-Klassikers The Legend of Zelda - Link's Awakening aus dem Jahr 1993 für die Switch angekündigt. Die neue Version des Spieleklassikers greift natürlich viele ikonische Elemente des Originals auf – etwa die Räume im Stil eines 2D-Platformers oder auch die Auftritte von Charakteren, die eigentlich nicht zur The Legend of Zelda-Serie gehören. Präsentiert wird die Neuauflage in einem etwas eigenwilligen Grafikstil, der die Charaktere wie kleine Plastikfiguren erscheinen lässt.

Auf einer Seereise gerät Link in ein Unwetter, erleidet Schiffbruch und wird am Strand der Insel Cocolint angespült. Um nach Hause zurückzukehren, muss er wie immer herausfordernde Dungeons meistern und furchteinflößende Monster besiegen. Einen ersten Eindruck von dem Remake könnt ihr euch im Trailer unterhalb dieser Zeilen verschaffen. Wann genau wir Link's Awakening erneut angehen dürfen hat Nintendo bisher nicht bekannt gegeben, die aktuelle Angabe zum Release-Termin lautet lediglich 2019.