Trine 2: Termin für die Switch-Version // Trinelogy angekündigt

Nachdem der erste Teil der Trine-Serie bereits im November letzten Jahres für die Switch veröffentlicht wurde, hat der Entwickler Frozenbyte nun auch einen konkreten Termin für Trine 2: Complete Edition (Testnote: 8.5) bekannt gegeben. Diese wird laut dem Studio ab dem 18. Februar 2019 über Nintendos eShop zum Preis von 16,99 Euro erhältlich sein. Trine 3 - The Artifacts of Power (Testnote: 6.5) soll ebenfalls „bald“ für die Hybridkonsole erscheinen.

Darüber hinaus bestätigte Frozenbyte, dass es noch eine physische Kopie der Trinelogy geben wird, die alle drei Teile auf einem Modul vereint. Hinweise auf diese wurden bereits Anfang Januar in der Datenbank der Pan European Game Information (PEGI) entdeckt. In den USA wird die schlicht als Trine Series 1-3 betitelte Collection exklusiv über Gamestop angeboten und kann dort ab sofort zum Preis von 39,99 US-Dollar vorbestellt werden. Was diese hierzulande kosten wird, ist noch nicht bekannt, der Preis in Euro dürfte aber ähnlich ausfallen. Der Release der physischen Collection soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Einen Termin gibt es noch nicht.