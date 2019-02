Nintendo Direct: Neue Ausgabe heute ab 23:00 Uhr

Switch

Wie Nintendo via Twitter bekannt gab, wird heute Abend eine neue, 35-minütige Ausgabe von Nintendo Direct ausgestrahlt. In dem veröffentlichten Tweet heißt es seitens des Herstellers:

Eine brandneue Ausgabe von #NintendoDirect steht vor der Tür! Schaltet am Mittwoch, den 13. Februar um 23 Uhr zu unserer 35-minütigen Präsentation ein! Wir zeigen neue Titel für #NintendoSwitch und sprechen unter anderem über #FireEmblem: Three Houses.

Schon im Vorfeld gab Nintendo bekannt, dass der Release von Fire Emblem - Three Houses noch im zweiten Quartal auf der Nintendo Switch erfolgen wird. Vermutlich werden wir im Rahmen des Livestreams neues Gameplay zu sehen bekommen und einen konkreten Release-Termin für das Taktik-Rollenspiel erfahren. Was uns noch alles erwartet, ist nicht bekannt. Möglich sind neue Einblick in Yoshi’s Crafted World, das Gameplay-Revival von Joker aus Persona 5 (Testnote: 9.0) für Super Smash Bros. Ultimate (Testnote: 9.0), der bereits als erster DLC-Charakter für den Fighter Pass angekündigt wurde, oder eine Ankündigung von Persona 5 für die Hybridkonsole.