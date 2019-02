Rainbow Six - Siege: Gratiswochenende für PC und Konsolen

PC XOne PS4

Ubisoft veranstaltet wieder ein Gratiswochenende für Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) auf dem PC, Xbox One und der PS4, das am morgigen Donnerstag, den 14. Februar beginnt und bis Sonntag, den 17. Februar (PC), beziehungsweise Montag, den 18. Februar (Konsolen) andauern wird. Nachfolgend die genauen Startzeiten für alle drei Plattformen im Überblick:

PC: 14. Februar, um 18:00 Uhr bis 17. Februar, um 21:00 Uhr.

PS4: 14. Februar, um 14:00 Uhr bis 18. Februar, um 14:00 Uhr

Xbox One: 14. Februar, um 9:00 Uhr bis 18. Februar, um 9:00 Uhr

Für die Xbox-Spieler ist eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Auf der PS4 kann diesmal auch ohne PS4-Plus online gespielt werden. Der Client kann ab sofort auf allen Plattformen vorab heruntergeladen werden. Die Links findet ihr in den Quellenangaben.

Für die Dauer der Gratis-Spielzeit wurden das Basisspiel (digitale und Disk-Version) und die Zusatzinhalte darüber hinaus auf allen Systemen um bis zu 60 Prozent im Preis reduziert. Wer sich nach dem Gratiswochenende für einen Kauf entscheidet, kann seine Fortschritte mit übernehmen.