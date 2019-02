Darksiders 3: Finanzielle Erwartungen wurden laut THQ Nordic erfüllt

Der schwedische Publisher THQ Nordic hat im Rahmen der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen über die Verkaufsleistung des im November letzten Jahres veröffentlichten Action-Adventures Darksiders 3 (Testnote: 7.0) gesprochen. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen zwar nicht, gab jedoch bekannt, dass der Titel die finanziellen Erwartungen des Herstellers erfüllt hat und man mit den Absatzzahlen für PC, Xbox One und die PS4 zufrieden sei:

Der Nettoumsatz unseres in Wien ansässigen Geschäftsbereichs von THQ Nordic stieg um 38 Prozent auf 352 Millionen, was größtenteils auf die Veröffentlichung von Darksiders 3 zurückzuführen ist. Die Verkaufsperformance des Spiels lag im vom Management erwarteten Bereich und alle Investitionen, die während des Quartals in die Entwicklung und das Marketing geflossen sind, wurden gedeckt.