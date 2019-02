Koch Media kauft Kingdom-Come-Studio Warhorse

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 49,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

THQ Nordic gab vor wenigen Stunden den Erwerb von Warhorse, dem Studio hinter dem Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0), durch seine Tochtergesellschaft Koch Media bekannt. Insgesamt 42,8 Millionen Euro lässt sich der Publisher die Übernahme des Teams und aller Markenrechte kosten. Seitens THQ-Nordic-CEO Lars Wingefors heißt es dazu:

Warhorse ist eines der führenden unabhängigen Studios in Europa, und ich bin stolz darauf, sie bei der Firmengruppe von THQ Nordic willkommen zu heißen. Kingdom Come - Deliverance, das inzwischen über zwei Millionen Mal verkauft wurde, ist seit der Veröffentlichung vor genau einem Jahr ein großer Erfolg gewesen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Gründern, die das Studio noch viele Jahre unter starker kreativer Freiheit führen werden.

Mit der Bekanntgabe hat THQ Nordic auch die Finanzergebnisse für Warhorse Studios im letzten Fiskaljahr veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 28,4 Millionen Euro. Die Zahlen konnten dank einem erfolgreichen Start des Spiels und durch die DLCs erzielt werden. Seit dem Release wurde der Titel um Zusatzinhalte wie Treasures of The Past, From the Ashes, Die amourösen Abenteuer des tapferen Sir Hans Capon und Band of Bastards erweitert. Mit A Woman's Lot soll dieses Jahr noch ein weiterer DLC erscheinen. Zudem verdient Warhorse am Verkauf des offiziellen Soundtracks und des Artbooks zum Spiel.

Laut dem Warhorse-CEO Martin Frývalský sei die Übernahme ein wichtiger Meilenstein für das Studio und die Ressourcen von THQ Nordic werden dem Team einen zusätzlichen Schub verleihen, um neue Spiele zu entwickeln und „die Grenzen der Spielebranche zu erweitern.“