Metro Exodus: Spezialwaffen und Upgrades im Video

PC XOne PS4

Metro Exodus ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wenige Tagen vor der Veröffentlichung von Metro Exodus (Preview) hat 4A Games ein neues Video zum postapokalyptischen Ego-Shooter veröffentlicht, das euch die verschiedenen Spezialwaffen, wie die Helsing und die Tihar, sowie die Upgrade-Möglichkeiten präsentiert.

Welches Arsenal an Waffen euch in Metro Exodus erwartet, könnt ihr auf der aktualisierten offiziellen Website des Spiels einsehen. Artjoms neues Abenteuer wird schon am kommenden Freitag, den 15. Februar für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlicht. Die PC-Version des Spiels wird, wie bereits berichtet, ein Jahr lang exklusiv nur über den Epic Game Store erhältlich sein. Erst dann soll der Titel auch auf anderen Plattformen, wie Steam, erscheinen.