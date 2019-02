Riot - Civil Unrest: „Echtzeit-Aufruhr-Simulation“ für PC & Konsolen verfügbar

PC Switch iOS Linux MacOS Android

Nahezu sechs Jahre ist es inzwischen her, dass auf Indiegogo die Finanzierungskampagne zu Riot - Civil Unrest mit einem Betrag von mehr als 30.000 Euro erfolgreich abgeschlossen wurde. Nachdem die „Echtzeit-Aufruhr-Simulation“ seit wenigen Tagen sowohl für PS4 und Xbox One als auch für die Nintendo Switch erhältlich ist, hat die PC-Fassung am 12. Februar den Early-Access-Status verlassen und steht somit via Steam ab sofort in der Version 1.0 für Windows-, MacOS- und Linux-Spieler zur Verfügung (Ausgaben für Android-, iOS-, und Windows-Phone-Geräte sollen folgen).

Wie es der Name bereits deutlich macht, wird in Riot - Civil Unrest eine Art des zivilen Aufruhrs thematisiert beziehungsweise simuliert. Dem verantwortlichen Entwickler Leonard Menchiari kam die Idee zu solch einer Simulation, nachdem er selbst die Aufstände der sogenannten „No TAV“-Bewegung erlebt hatte, die sich gegen den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke durch das in Nord-Italien gelegene Susa-Tal stellte. Der Produktbeschreibung von Riot - Civil Unrest zufolge lautet das ambitionierte Ziel Menchiaris wie folgt:

[Das Spiel soll] die Geschichte um die Geschehnisse erzählen und den durchlebten Gefühlen während diesen Zusammenstößen Ausdruck verleihen. Was löst in einer Menschenmenge eine solche Wut und Aggression aus? Wie fühlt sich die oft zahlenmäßig unterlegene Polizei während eines solchen Konflikts?

Neben dem erwähnten Konflikt in Italien stehen euch drei weitere offizielle Szenarien zur Verfügung: Der Arabische Frühling in Ägypten, die Demonstrationen in Bezug auf die Keratea-Mülldeponie in Griechenland und die Proteste in Spanien in den Jahren 2011/2012. Dabei könnt ihr sowohl die Rolle der Aufrührer als auch jene der Polizei übernehmen. Beide Seiten bieten jeweils unterschiedliche Optionen:

Aufrührer:

Weist Aufrührer (bewaffnet oder passiv) und Journalisten an.

Schürt den Zorn der Massen und sorgt für Aggressivität, oder versucht, die Situation durch taktische Neuanordnungen und Rückzüge der Menge zu entschärfen.

Greift die Ordnungsinstanz mit Molotowcocktails, Feuerwerkskörpern, Papierbomben, Steinen, Stadtmöbeln und der Macht der Medien an.

Polizei:

Wendet zahlreiche Taktiken zur Massenkontrolle an, sowohl passive als auch aggressive.

Befehligt Spezialtruppen, taktische Truppen und bewaffnete Truppen.

Ruft Polizeitransporter, Wasserwerfer oder einen Panzer herbei.

Entscheidet, ob ihr Rauchgranaten, Gummi- oder Plastikgeschosse oder gar scharfe Munition verwendet.

Die vier Kampagnen des in Pixelgrafik gehaltenen Riot - Civil Unrest verteilen sich auf 16 Levels, die ihr gegen die KI spielt. Im lokalen Modus könnt ihr zudem mit- oder gegeneinander spielen. Darüber hinaus steht euch ein Level-Editor zur Verfügung, mit dem ihr eigene Konflikte erstellen beziehungsweise nach realen Vorbildern erschaffen könnt. Im Steam Workshop stehen derzeit zum Beispiel die G20-Ausschreitungen in Hamburg, die Gelbwesten-Demonstrationen in Frankreich oder die im Rheinland durchgeführten „Ende Gelände“-Aktionen vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs zur Verfügung.

Einen Eindruck davon, was euch mit dem Titel erwartet, erhaltet ihr unter anderem durch eine Rezension bei zeit.de. So wird Menchiari beispielsweise dafür gelobt, „sich eines derart kontroversen Themas“ angenommen zu haben. Anhand von Beispielen macht der Autor jedoch auch deutlich, dass „Demonstrationen mehr sind als Zahlenkolonnen“ und „die Komplexität der Ereignisse medial nur sehr notdürftig [abgebildet werden]“. Da Riot - Civil Unrest neben dem Wechsel der Perspektive auch darlegt, „wie sich Gewalt und Gegengewalt bedingen“, handelt es sich zumindest laut des Zeit-Artikels um ein „durchaus spannendes und aufschlussreiches Spiel“.