The Outer Worlds: Gameplay-Video zum Kampfsystem

PC XOne PS4

GameInformer berichtet zur Zeit im Rahmen seiner Exklusiv-Reihe über das kommende Open-World-RPG The Outer Worlds von Obsidian Entertainment. Im neuesten Video stehen Co-Director Tim Cain und Lead Designer Charles Staples Rede und Antwort zum Kampfsystem des Sci-Fi-Spiels. Dabei wird deutlich, dass Fallout - New Vegas der "Prüfstein" für den Kampfansatz war, die Designer jedoch schnell vom Ausgangskonzept abwichen, indem sie beispielsweise die Zeitlupenfunktion ("Tactical Time Dilation") sowie die Begleiterbefehle implementierten.

Das folgende, rund vier Minuten lange Video zeigt neben dem Interview mit den genannten Spielverantwortlichen diverse Nah- und Fernwaffen im Einsatz. The Outer Worlds wird in diesem Jahr für den PC, die Xbox One und die Playstation 4 erscheinen. Während es auf dem PC nur digital erhältlich sein wird, können Konsolenspieler auch zu Retail-Versionen greifen. Als Preis nannte der Publisher Private Division 60 US-Dollar.