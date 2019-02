World War Z: Release-Termin steht fest

PC XOne PS4

World War Z hat ein Veröffentlichungsdatum erhalten. Wie der für den Vertrieb in Europa verantwortliche Publisher Koch Media heute mitteilte, wird der kooperative Zombie-Shooter von Saber Interactive am 16. April dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.

In World War Z kämpft ihr gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern oder KI Kameraden durch zombieverseuchte Städte, wie New York, Moskau und Jerusalem ums Überleben, wobei ihr auf zahlreiche Waffen, sowie Fallen, Bomben und Geschütztürme zurückgreifen könnt, um die schier endlosen Horden von Untoten zu überleben. Letztere werden von Sabers hauseigener leistungsstarker Swarm-Engine zu hunderten gleichzeitig auf den Bildschirm gezaubert und sollen dank der dynamischen Schwarm-Simulation wie ein Rudel im Spiel agieren können.

Wie das Studio bereits letzte Woche mitteilte, wird die PC-Version von World War Z nur über Epics Game Store erhältlich sein. Ob der Deal nur zeitexklusiv ist und das Spiel, ähnlich wie das kommende Metro Exodus (Preview) später auch für Steam erscheint, ist nicht bekannt.