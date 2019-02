Anthem: Kurzfilm von Regisseur Neill Blomkamp angekündigt

PC XOne PS4

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Anthem (zu Preview) hat der Publisher Electronic Arts einen Kurzfilm mit dem Titel „Conviction“ zum kommenden Online-Shooter von Bioware angekündigt. Gedreht wird dieser von niemand geringerem als Neill Blomkamp, dem Academy Award nominierten Hollywood-Regisseur hinter Filmen, wie District 9, Elysium und Chappie.

Die Handlung des Films spielt mehrere Jahrzehnte vor dem Beginn der Ereignisse im Spiel. „Die Welt, die Bioware für Anthem schuf, hat mich echt beeindruckt“, so der Filmemacher in seinem offiziellen Statement. „Conviction zeigt die Vorgeschichte von Anthems wunderschöner und immersiver Welt, die man mit den mächtigen Javelins nach Lust und Laune erkunden kann. Eine Welt, in der hinter jeder Klippe und in jedem Tal unzählige Gefahren lauern.“

Einen kurzen Ankündigungsteaser zu Conviction könnt ihr euch bereits jetzt unterhalb dieser Zeilen anschauen. Der komplette Film wird am kommenden Donnerstag, den 14. Februar 2019, über den YouTube-Kanal von Oats Studios zu sehen sein. Anthem wird am 22. Februar für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen, wobei die Abonnenten von EA Access und Origin Access bereits früher, am 15. Februar 2019, in den Genuss des Titels kommen. PC-Spieler werden mit dem Basic-Abo von Origin Access (3,99 Euro monatlich, oder 25,99 Euro jährlich) die ersten zehn Stunden des Spiels noch vor dem Release erleben, oder mit dem Premier-Abo (14,99 Euro monatlich, oder 99,99 Euro jährlich) das komplette Spiel uneingeschränkt spielen können.