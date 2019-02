Axis & Allies Online: Neue Brettspielumsetzung bei Beamdog in Arbeit

PC

Das bekannte Brett-Strategiespiel Axis & Allies soll eine weitere digitale Umsetzung bekommen. Das kanadische Studio Beamdog wird Axis & Allies Online in Kürze auf Steam in den Early Access schicken. Wie im Offline-Vorbild werdet ihr eine von fünf Fraktionen übernehmen, die im Zweiten Weltkrieg um die Vorherrschaft kämpfen.

Bilder und nähere Infos sollen in Kürze folgen, auch der erste Ankündigungs-Trailer verrät noch nicht viel. Fest steht jedoch, dass Axis & Allies Online nicht, wie der Name vermuten lässt, ein MMO wird, sondern für Solospieler ebenso geeignet ist wie für zwei bis fünf Spieler, die sich in einer Partie per Hotseat-Funktion abwechseln. Damit wird es sich wohl auch von der 2004er-Umsetzung von Axis & Allies als Echtzeit-Strategiespiel, damals bei den Timegate Studios entstanden, unterscheiden. Das Studio Beamdog, das für die Neuumsetzung als Entwickler und Publisher agiert und aus ehemaligen Bioware-Gründern und -Chefentwicklern besteht, war zuletzt für Neverwinter Nights Enhanced Edition verantwortlich.