Bioware zu Mass Effect: „Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen“

PC XOne PS4

Das Mass-Effect-Franchise liegt seit dem viel kritisierten Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0) aktuell bekanntlich auf Eis. In einem Interview mit Polygon kamen Biowares Executive Producer Mike Darrah und der Studio General Manager Casey Hudson nochmal auf die Marke zu sprechen und gaben an, dass man so bald wie möglich zu dieser zurückkehren will. Laut Darrah gäbe es noch genügend erzählerisches Potential für weitere Ableger der Serie:

Wir sind mit Mass Effect definitiv noch nicht fertig. Da gibt es noch viele Stories zu erzählen. Wir könnten beispielsweise die Geschichten von Andromeda, oder die von Mass Effect 3 weiterstricken. Da gibt es noch viel Interessantes zu entdecken.

Auch Hudson äußerte sich zu dem Thema und merkte an, dass er ständig Ideen für potentielle Fortsetzungen hätte: „In meinem Kopf ist das Franchise nach wie vor ziemlich lebendig und ich denke die ganze Zeit über Dinge nach, die, wie ich glaube, großartig dazu passen würden. Es geht jetzt nur noch darum, so schnell es geht, darauf zurückzukommen“, so der Entwickler.

Aktuell ist Bioware unter anderem mit dem kommenden Online-Shooter Anthem (Preview) beschäftigt, der am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen wird. Zudem befindet sich aktuell ein neues Dragon Age in der Entwicklung. Wann das Studio ein neues Mass Effect in Angriff nehmen wird, ließen die beiden Entwickler vorerst offen.