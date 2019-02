The Walking Dead - The Final Season: Collector's Edition angekündigt

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Am 26. März werden Telltale Games und Skybound mit Take us back die vierte und letzte Episode von The Walking Dead - The Final Season für PC und Konsolen veröffentlichen. An diesem Tag wird bekannterweise auch eine Retail-Version des Spiels in den Handel kommen. Wie Skybound jetzt über die offizielle Homepage verkündete, haben die Fans der Reihe ab sofort zusätzlich die Möglichkeit, ein streng limitiertes Collector’s Pack des Spiels zu erwerben.

Die Sammlerausgabe ist ausschließlich im offiziellen Store von Skybound erhältlich und kann (solange der Vorrat reicht) für die Xbox One, die PS4 oder die Nintendo Switch vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 69,95 Euro, wofür ihr eine Retail-Fassung des Spiels auf Disk, ein AJ-Pin aus Emaille von Yesterdays und eine etwa zehn Zentimeter große AJ-Vinyl-Figur erhaltet. Registrierte Skybound-Insider (ein kostenloser Skybound-Account benötigt) erhalten bis heute Abend um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) noch ein Rabatt von fünf Prozent und könnten den Titel zum Preis von 66,45 Euro vorbestellen. Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.