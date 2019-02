Back to the Future 3 - Timeline of Monkey Island: Fan-Adventure veröffentlicht

PC

Zuerst mag es wie ein schlechter Scherz klingen, aber es ist in der Tat wahr: der Entwickler Daniele Spadoni hat vor längerer Zeit ein kleines Gag-Adventure mit der Engine von Monkey Island entwickelt, welches die Storyline von Zurück in die Zukunft 3 in das Monkey-Island-Universum verlagert. Aufgrund des Erfolgs dieser Demo entstand nun ein komplettes Spiel, das ab sofort für den PC zum kostenlosen Download bereitsteht. Den Downloadlink findet ihr direkt unterhalb dieser News. Zum Inhalt schreibt der Autor auf der Facebook-Seite des Spiels:

Tief in der Karibik, zwischen stinkenden Piraten, Beleidigungen und Schwertkämpfen, gehen Marty und Doc noch einmal in der Zeit zurück, um ihr größtes Abenteuer zu erleben. Doc lebt in der Vergangenheit, aber er wird bald Geschichte sein, weil sich die Zeitlinie verändert hat! Marty macht sich einen Namen. Doc trifft seinen Gefährten und Biff Tannen trifft sein Duell.

Nachfolgend könnt ihr euch ein ausführliches Gameplay-Video zu Back to the Future 3 - Timeline of Monkey Island anschauen.