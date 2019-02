Kurztest: Intruders - Hide and Seek

PC PS4

Ein Alptraum wird wahr: Drei Kriminelle dringen in euer Haus ein und bedrohen eure Familie. Irgendwie müsst ihr eure Liebsten retten — und erfahrt nebenher deren finsterste Geheimnisse.

Intruders - Hide and Seek ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die drei Einbrecher patrouillieren im Haus, werdet ihr entdeckt, gibt es kaum noch ein Entkommen.

Verstecken auf Anforderung

Aus dem Lüftungsschacht beobachtet ihr eure gefesselten Eltern und ihre Gespräche mit den Eindringlingen.

Ein ewiges Hin und Her

Ihr spielt nicht nur Ben, sondern auch mal jemand anders in einer Rückblende.

Intruders könnt ihr auch komplett ohne VR spielen. Auch mit dürft ihr unter anderem ein freies Drehen per Stick aktivieren.

Die Story haut's raus

Ben deckt später ein finsteres Geheimnis seiner Familie auf.

Meinung: Benjamin Braun Die Grundidee von Intruders - Hide and Seek gefällt mir ausgesprochen gut. Allein der Gedanke, am vermeintlich sichersten Ort auf der Welt, meinem Elternhaus, überfallen zu werden und um Leib und Leben fürchten zu müssen, jagt mir Angst ein. Ständig muss ich befürchten, dass mich die Eindringlinge entdecken oder meine kleine Schwester aufspüren. Spannend ist Hide and Seek aber besonders auch aufgrund einer Storywendung, mit der ich nie gerechnet hätte. Das Ende ist den Entwicklern zwar nicht gut gelungen, aber die bedrohliche Atmosphäre macht es rückwirkend nicht kaputt.



Es hätte ein richtig starkes Stück Indie-Software aus Hide & Seek werden können, aber es gibt eben doch auch viele Kleinigkeiten, die negativ aufs Spielgefühl abfärben. Die Entwickler sorgen beim Verstecken vor den Verfolgern immer wieder für besondere Spannungsspitzen. Nur nutzt man dieses Versteckspiel praktisch nur in speziellen Situationen, wenn man etwa bei einem Storyereignis erwischt wird — aber so gut wie nie im regulären Spielverlauf. Klar muss ich schleichen, den Verfolgern aus dem Weg gehen. Aber gefühlt werde ich hier im Dienste der Geschichte bloß quer durchs Haus gejagt. Dadurch hat Hide and Seek mehr von einem interaktiven Film, bei dem die eigentliche Spielmechanik zur Nebensache gerät.



Defizite bei der Steuerung, der Umsetzung der VR-Technik und den aus meiner Sicht unnötigen und störenden sichtbaren Ladezeiten führen letztlich keineswegs zu einer Kaufwarnung. Eine Kaufempfehlung kann ich aber nur an jene aussprechen, die eine spannende Geschichte erleben möchten und dabei verschmerzen können, dass diese in einem spielmechanisch allenfalls mittelprächtigen Abenteuer steckt. Die Grundidee von Intruders - Hide and Seek gefällt mir ausgesprochen gut. Allein der Gedanke, am vermeintlich sichersten Ort auf der Welt, meinem Elternhaus, überfallen zu werden und um Leib und Leben fürchten zu müssen, jagt mir Angst ein. Ständig muss ich befürchten, dass mich die Eindringlinge entdecken oder meine kleine Schwester aufspüren. Spannend ist Hide and Seek aber besonders auch aufgrund einer Storywendung, mit der ich nie gerechnet hätte. Das Ende ist den Entwicklern zwar nicht gut gelungen, aber die bedrohliche Atmosphäre macht es rückwirkend nicht kaputt.Es hätte ein richtig starkes Stück Indie-Software aus Hide & Seek werden können, aber es gibt eben doch auch viele Kleinigkeiten, die negativ aufs Spielgefühl abfärben. Die Entwickler sorgen beim Verstecken vor den Verfolgern immer wieder für besondere Spannungsspitzen. Nur nutzt man dieses Versteckspiel praktisch nur in speziellen Situationen, wenn man etwa bei einem Storyereignis erwischt wird — aber so gut wie nie im regulären Spielverlauf. Klar muss ich schleichen, den Verfolgern aus dem Weg gehen. Aber gefühlt werde ich hier im Dienste der Geschichte bloß quer durchs Haus gejagt. Dadurch hat Hide and Seek mehr von einem interaktiven Film, bei dem die eigentliche Spielmechanik zur Nebensache gerät.Defizite bei der Steuerung, der Umsetzung der VR-Technik und den aus meiner Sicht unnötigen und störenden sichtbaren Ladezeiten führen letztlich keineswegs zu einer Kaufwarnung. Eine Kaufempfehlung kann ich aber nur an jene aussprechen, die eine spannende Geschichte erleben möchten und dabei verschmerzen können, dass diese in einem spielmechanisch allenfalls mittelprächtigen Abenteuer steckt.

Intruders - Hide and Seek PC PS4

6.5 Userwertung 0.0 Pro Spannende Geschichte

Großer Nervenkitzel beim Umgehen der Gegner

Sehr gute englische Sprecher

Optional ohne VR spielbar Contra Verstecken-Mechanik kommt deutlich zu kurz

Geringe Spielzeit (ca. 2,5-3 Stunden)

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWas die schlimmste nur denkbare Vorstellung ist, darüber kann man gewiss unterschiedlicher Ansicht sein. Im eigenen Heim, dem Ort, an dem man sich eigentlich am sichersten fühlen sollte, überfallen zu werden und den Eindringlingen schutzlos ausgeliefert zu sein, lässt es mir jedenfalls eiskalt den Rücken runter laufen. Inerlebt ihr in der Rolle des kleinen Ben, wie drei Fremde ins Haus seiner Eltern eindringen, die Eltern überwältigen und die Kommunikation mit der Außenwelt unterbinden. Mit Glück entkommen Ben und seine kleine Schwester Irene den Angreifern. Eure Aufgabe besteht nun darin, eure Familie zu retten. Doch je mehr ihr bei euren Erkundungszügen in der Villa über die Eindringlinge erfahrt, umso näher kommt ihr auch ein finsteren Geheimnis, das tief unter dem Gemäuer eures Hauses liegt.In Hide and Seek ist die Welt am Anfang noch in Ordnung. Eurer Familie geht es gut, ein großes Haus, gutes Essen auf dem Tisch und ein dicker SUV in der Garage. In der Bibliothek des Vaters spielt ihr Verstecken mit eurer Schwester Irene. Schwierig ist es nicht, der stoisch in immergleichen Schleifen durch den Raum stapfenden Schwester aus dem Weg zu gehen. Im oberen Stock aber müsst ihr in einen Schrank steigen, da ihr auf dem schmalen Gang ansonsten entdeckt würdet. Diese Szene dient im Spiel des spanischen Indie-Entwicklers Tessera Studios als Tutorial. Gewundert habe ich mich folglich nicht, dass ich an diesem Punkt besagtes Versteck aufsuchen muss, um die Situation unentdeckt abschließen zu können.Deartige Zwangssituationen gibt es auch in der folgenden Nacht, in der die drei Kriminellen in euer Haus eindringen und ihr zunächst nur entkommt, da ihr mit eurer Schwester ohne das Wissen eurer Eltern nachts durchs Haus geistert. So sucht ihr mit Ben nach dem Handy eures Vaters, um die Polizei zu informieren. Als ihr es in der Küche an euch nehmen wollt, wird die Frau der Gruppe ebenfalls darauf aufmerksam.Obwohl sie zuvor jedoch eindeutig am anderen Ende des Hauses war, taucht sie nach einer kurzen Selbstlaufsequenz innerhalb weniger Sekunden auf. Wer sich da nicht sofort umdreht und in einen Küchenschrank steigt, wird erwischt und am letzten Checkpoint neustarten.Genauso sieht es später in einer Szene im Büro von Bens Vater aus. Im Zimmer eurer Schwester, deren Medikament ihr besorgen sollt, verkriecht ihr euch wiederum unter dem Bett, als sich wieder mal einer der Gangster im Rahmen eines geskripteten Ereignisses nähert.Theoretisch könnt ihr die Verstecke zwar immer benutzen, nur braucht ihr sie abseits der genannten Situationen schlichtweg nie. Das ist in einem Spiel, das Hide and Seek heißt, schon ein wenig seltsam. Relativ nutzlos erscheint mir auch die Fluchtmechanik. Wenn ihr entdeckt werdet, könnt ihr versuchen, wegzurennen und euch danach wohl auch die Versteckmöglichkeiten nutzen. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur blöd angestellt, aber gelungen ist mir eine solche Flucht kein einziges Mal. Aus dem Sichtfeld der Gegner zu bleiben ist aber ohnehin die wesentlich einfachere und weniger riskante Variante. Immerhin blieb mir damit zum Glück (oder vielleicht auch bedauerlicherweise) ein kleines Minispiel erspart, das euch Hide and Seek ebenfalls im Tutorial beibringt. Dabei müsst ihr das PS4-Gamepad passend zur Herzkurve immer wieder nach oben reißen, um nicht entdeckt zu werden.Spielmechanisch fragwürdig ist außerdem, dass mich Hide and Seek in seinen grob zweieinhalb, maximal drei Spielstunden im Haus ständig zum stets am weitesten entfernten Punkt schickt. Vom zweiten Stock geht es durch einen Lüftungsschacht in den Keller, aus dem heraus wir ein Verhör unserer gefesselten Eltern beobachten. Von der einen Außenseite des Gebäudes geht es exakt zur gegenüberliegenden. Das Haus ist zwar nicht riesig, und da ich dessen Aufbau zunächst nicht kenne steigert das sogar eher den Nervenkitzel. Aber nach dem x-ten „Hin- und Herscheuchen“ roch mir das doch etwas nach Spielzeitstreckung eines sonst noch bedeutend kürzeren Abenteuers.Die Spannung reduziert das nicht, zumal die drei Gegner immer wieder ihre Position im Haus wechseln und andere Patrouillenwege ablaufen – mein Eindruck ist sogar, dass sie nach einem Wechsel nicht bloß immer denselben Pfad gehen, sondern immer wieder das Muster leicht nach anpassen, auch abhängig davon, welchen Weg ihr wählt.Ihr könnt zwischen West- Ost-Seite des Gebäudes etwa auf verschiedene Arten wechseln, durchs zentral im Erdgeschoss liegende Wohnzimmer gehen, einen Korridor im Keller verwenden oder über eine schmale Verbindungsbrücke im ersten Stock gehe – je nachdem, wo die Gegner halt gerade unterwegs sind.Werdet ihr entdeckt, wobei die Gegner Taschenlampen benutzen, ist ein Entkommen, wie gesagt, nur mit viel Glück möglich. Nicht entdeckt zu werden ist jedoch nicht allzu schwierig. Nur vorschnell um die Ecke sollte man nicht gehen, seine eigene Taschenlampe ohne Not anknippsen oder die Feinde durch Rennen (normales Gehen alarmiert sie erst in unmittelbarer Nähe). Da hat man schnell den Dreh raus. Während ich anfangs immer wieder mal zu einem der relativ weit auseinanderliegenden Checkpoints zurück musste, ist mir das im späteren Verlauf nur noch einmal passiert. Rätsel in dem Sinne gibt es übrigens keine. Stattdessen grast ihr hier im Wesentlichen linear vorgeschriebene Aktionen ab. Um etwa das Passwort für den Laptop eures Vaters zu kriegen, werdet ihr vom Spiel direkt zum Buch in der Bibliothek geleitet, um es dort automatisch zu erhalten. Nur den Weg müsst ihr selbst finden. Falls ihr vergessen habt, wo ihr als nächstes hin sollt, könnt ihr eure Schwester Irene für einen Hinweis über das Walkie-Talkie anfunken.Aber auch wenn die Spielmechanik ihre Probleme hat – beim Spielen der VR-Version seht ihr zudem auch mal schnell im wahrsten Sinne des Wortes schwarz, da ihr mit dem Kopf quasi in Objekte geraten könnt – stört das die Atmosphäre letztlich nur wenig.Wenn plötzlich ein übersehener Gegner um die Ecke kommt oder ich nur den Lichtschein seiner Taschenlampe sehe, dann rutschte mir trotz wachsender Routine am Ende doch immer wieder kurz das Herz in die Hose. Besonders fies ist auch der größte der drei Gegner. Der läuft gerne fröhlich pfeifend durch die Korridore, während ich ich mir stets bewusst bin, was mir droht, wenn er mich aufspürt. Wohl ganz bewusst könnt ihr die Richtung, aus der das Pfeifen kommt nicht genau lokalisieren. An der Lautstärke erkennt ihr jedoch, ob er sich gerade nähert oder entfernt.Das beste Argument, weshalb ihr Intruders - Hide and Seek spielen solltet, ist aber die Geschichte. Denn es ist nicht einfach irgendein grundloser Überfall auf eure Familie. Ich will natürlich keine Details nennen, ihr erfahrt beim Belauschen der Gespräche der Eindringlinge nicht nur mehr über sie, sondern auch darüber, was sich bereits zuvor in eurem Haus abgespielt habt. Ein düsteres Geheimnis, das auch trotz der genannten, steigenden Routine der Kernmechaniken bis zum Schluss für Spannung sorgt. Dass im Rahmen dessen die Glaubwürdigkeit der beteiligten Personen etwas leidet und das Finale selbst enttäuscht, ändert dennoch nichts an einem inhaltlich packenden Erlebnis. Gespielt habe ich Hide and Seek zunächst ausschließlich im VR-Modus. Wer will kann das Abenteuer jedoch auch komplett ohne spielen. Empfehlen würde ich das allerdings nicht, zumal das Spiel im VR-Betrieb seine durchschnittlichen visuellen Qualitäten besser kaschiert als in der normalen Variante.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)