GamersGlobal-Wochenrückblick KW 6/2019

Nachdem der noch junge GamersGlobal-Wochenrückblick am vergangenen Sonntag nicht erschienen ist, informieren wir euch nachfolgend wieder sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die meistgelesenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in den Rückblicken der dritten und vierten Kalenderwoche stöbern.

Nach wie vor tauschen sich die teilnehmenden Autoren über die Form des Wochenrückblicks aus, wobei natürlich auch euer Feedback in die Diskussion einfließt. Fest steht, dass es die eine Erscheinungsform nicht geben kann, da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind. Im Folgenden eine weitere Variante, bei der dieses Mal Fließtext und Auflistung miteinander kombiniert werden. Möchtet ihr selbst einen Wochenrückblick verfassen, könnt ihr euch bei ChrisL, Steffi Wegener oder beim Ideengeber Admiral Anger melden, die die Rubrik derzeit betreuen.

Rückblick von Sonntag, 3. Februar, bis Samstag, 9. Februar 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Im MoMoCa dieser Woche ging es unter anderem um Gedanken zur Zukunft von GamersGlobal, und auch Userfragen wurden wie üblich beantwortet. Inhalte in Form von Texten und Videos bieten euch zum Beispiel die Test+ zu God Eater und Strategic Command WW2 - World at War oder auch die Preview+ zu The Division 2. Weitere Inhalte stellen der Arcade- und Indie-Check dar, und auch neue Ausgaben von Jörgs Spielemonat und dem Premium-Magazin wurden veröffentlicht. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 15 meistgelesenen News

Die in der vergangenen Woche auf GamersGlobal veröffentlichten und am häufigsten aufgerufenen News behandeln unter anderem die Epic-Store-Exklusivität von Metro Exodus, den neuen Battle-Royale-Titel Apex Legends oder auch die Umbenennung der Microsoft Studios sowie bevorstehende Ankündigungen von Daedalic Entertainment. Die News nach der ungefähren (absteigenden) Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 9. Februar:

❸ ⚊ Community-Inhalte

Nachdem am Sonntag ein User-Artikel über DOS-Spiele sowie die jüngste „Das spielen unsere User“-Galerie erschienen ist, folgte am gestrigen Samstag ein weiterer Artikel über einen Gaming-Stuhl. Darüber hinaus könnt ihr abermals in den Wochend-Lesetipps stöbern.