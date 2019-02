Ex-Telltale-Mitarbeiter gründen neues Studio

Ein knappes halbes Jahr ist es nun her, dass das für seine lizenzstarken Story-Adventures bekannte Studio Telltale Games seine Pforten schließen musste. Nun haben sich einige namhafte Ex-Programmierer des US-Entwicklers mit zwischendurch bei Ubisoft untergekommenen Kollegen zum neuen Studio AdHoc zusammengeschlossen. Dies meldet die amerikanische Webseite variety.com in einer Exklusiv-Meldung.

Bei den vier Ex-Telltale-Entwicklern handelt es sich um das ehemalige Führungspersonal Michael Choung, Nick Herman, Dennis Lenart und Pierre Shorette, das unter anderem entscheidend an The Walking Dead, Tales From The Borderlands und Minecraft - Story Mode beteiligt war und das Studio bereits 2017 verließ. Ursprünglich wollte man innerhalb der Ubisoft-Konzernstruktur ein storybasiertes und interaktives Spiel entwickeln, entschloss sich dann aber zur Gründung eines unabhängigen Studios, um eigene Ideen umzusetzen.

Shorette äußert sich zu den Beweggründen und Plänen von AdHoc gegenüber variety.com wie folgt: