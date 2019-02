One Finger Death Punch 2: Demo des Prügelspiels ab 11. Februar verfügbar

PC

„Du kannst kein Gefühl für das Gameplay bekommen, wenn du dir Videos ansiehst.“ – mit dieser Aussage begründet Silver Dollar Games die Entscheidung, für das voraussichtlich ab dem 15. April erhältliche One Finger Death Punch 2 eine Probierfassung anzubieten. Die Demo wird am 11. Februar via Steam freigegeben und soll euch zum Beispiel die Art des Kämpfens oder auch „den Flow“ der fortlaufenden Auseinandersetzung näherbringen.

Der sogenannte Flow wurde nach Aussage der Entwickler jahrelang optimiert – One Finger Death Punch ist seit Juni 2013 erhältlich – und soll den zweiten Teil abermals „einzigartig“ machen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Titeln des Brawler- beziehungsweise Prügelspiel-Genres müsst ihr in One Finger Death Punch 2 erneut mit nur zwei Tasten auskommen: Entweder der linken und rechten Maustaste oder beispielsweise den Buttons X und B auf einem Xbox-Gamepad. Weitere Tasten, um zum Beispiel zu blocken oder mehrere Angriffe hintereinander auszuführen, stehen nicht zur Verfügung. Zudem bleibt ihr in Person des Protagonisten stets an der gleichen Stelle stehen, während die Gegner von links und rechts auf euch zustürmen.

Das klingt möglicherweise einfach zu handhaben, soll es jedoch nicht sein, da wildes Drücken der Buttons nicht zum Erfolg führen soll. Stattdessen soll genaues Timing erforderlich sein: Greift ihr beispielsweise an, wenn ein Widersacher noch zu weit entfernt ist, verfehlt ihr ihn, wodurch ihr in der Folge einen Treffer kassiert. Darüber hinaus müssen manche Gegnerarten mehrmals angegriffen werden (sie können auch die Seite wechseln), während andere Feinde Messer nach euch werfen, die ihr wiederum abfangen und zurückwerfen könnt. Der unten eingebettete Demo-Launch-Trailer zeigt recht gut, welches Gameplay euch erwartet.

Der fertige (Einzelspieler-)Titel soll mehr als 400 Levels und 15 unterschiedliche Leveltypen bieten. Hinzu kommen unter anderem vier verschiedene Endlos-Überlebensmodi oder auch 26 Skills, die bei Bedarf alle gleichzeitig aktiv sein können (im Vorgänger war dieser Wert noch auf fünf Fähigkeiten begrenzt). Abschließend verweisen wir auf den Promo-Trailer zu One Finger Death Punch 2, der ebenfalls sehenswert ist.