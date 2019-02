The Outer Worlds: Umfang laut Obsidian mit KOTOR 2 vergleichbar

PC XOne PS4

Das kommende Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds hat bei seiner ersten Vorstellung im Rahmen der Game Awards 2018 bereits einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen. In einem Interview mit dem Game Informer haben Obsidians Co-Directors Tim Cain und Leonard Boyarsky nun auch über den Umfang des Titels gesprochen und gaben an, dass die Spielzeit in etwa mit der von dem RPG-Klassiker Knight of the Old Republic 2 vergleichbar sein wird.

Das Ganze hänge stark vom eigenen Spielstil ab. So gab es laut Boyarsky während den Tests Spieler, die die Einführung des Spiels binnen 45 Minuten bis einer Stunden abgeschlossen hatten. Andere wiederum benötigten dafür bis zu zwei Stunden länger. Was die Fans laut Cain definitiv nicht erwarten sollen, ist, dass hier ein Rollenspiel mit mehreren Hundert von Stunden an Spielzeit entsteht. Auch wecke der Begriff „Open-World“ laut dem Entwickler Erwartungen, die kaum erfüllt werden können. Cain warnt schon mal vor, dass nicht jeder Planet, zu dem ihr im Verlauf der Story reisen könnt, auch komplett offen zum Erkunden bereitstehen wird.

Die Spielzeit hänge auch davon ab, ob man lieber behutsam um die Gegner schleicht, oder sich den Weg einfach frei schießt und ob man ausschließlich dem Hauptplot folgt, oder auch die Nebenaufgaben erledigen möchte. Insgesamt soll euch The Outer Worlds etwa 15 bis 40 Stunden beschäftigen. Das komplette Interview könnt ihr euch im Folgenden anschauen: