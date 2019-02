Activision: Angeblich mehrere hundert Entlassungen geplant

Der Entwickler und Publisher Activision Blizzard soll einem Bericht von Bloomberg zufolge zahlreiche Entlassungen planen, die in der kommenden Woche auch offiziell bestätigt werden sollen. Das Wirtschaftsblatt beruft sich dabei auf interne Quellen, die besagen, dass im Rahmen der geplanten Umstrukturierungsmaßnahmen einige Hundert Jobs abgebaut werden sollen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 9.800 Menschen (Stand: Ende 2017). Die Aktie des Spieleherstellers fiel am gestrigen Freitag um 2,5 Prozent auf 42,88 US-Dollar.

Grund für die Umstrukturierungen sollen unter anderem die sinkenden Spielerzahlen in den Game-as-a-Service-Titeln wie Overwatch (Testnote: 9.5) und Hearthstone - Heroes of Warcraft (App der Woche) sowie die schwachen Verkaufszahlen der Erweiterung Forsaken für Destiny 2 (Testnote: 8.5) sein. Die Trennung vom Entwicklerstudio Bungie könnte den Jahresumsatz laut Blomberg um bis zu 400 Millionen US-Dollar reduzieren. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um rund zwei Prozent auf 7,28 Milliarden US-Dollar sinken wird. Activision Blizzard hat sich bisher nicht zu dem Bericht geäußert.